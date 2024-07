Za legendarni hit ''Miki, Milane'' već znaju gotovo sve nacije, a sad Vera Matović sa ovom numerom beleži još jedan uspeh!

Slovenački košarkaš Luka Dončić snimio je novu reklamu za brend Majkla Džordana i u toj reklami iz automobila se čuje pesma "Miki, Milane", koju izvodi Vera Matović, a uz koju on inače slavi svoje košarkaške uspehe, gotovo uvek.

Veru smo kontaktirali povodom najnovijeg uspeha njene legendarne pesme, a ona nije krila oduševljenje i ponos.

- Toliko me je obradovalo, ceo svet peva pesmu, pa i Luka Dončić, on je uz svaku trojku puštao tu pesmu, počastvovana sam. To je stvarno nešto... Volela bih da stupim u kontakt s njim, on je veliki Srbin, ne znam šta da kažem... Luka je uz svaku trojku puštao moju pesmu i za ponos je - rekla je Vera za Pink.rs, a o tome što će njena pesma sada biti popularnija nego ikad i širom Amerike imala je da poruči:

- Amerika je mnogo ranije bila aktuelna, slali su mi spotove i džinglove gde operski pevači pevaju na srpskom jeziku ''Miki, Milane'', a ovo sad je još jedan plus i uspeh - rekla je pevačica, a o navodnom sukobu s Nadom Topčagić i preprikama na temu koji hit je veći - ''Jutro je'' ili ''Miki, Milane'', bila je jasna:

- Nemojte da me vezujete sad za Nadu Topčagić. Ja nikada nisam rekla da je moja pesma popularnija od njene. Sve najlepše o svojim kolegama, to je moja generacija, ja sam se mnogo družila s njima... - rekla je Vera i dodala:

- Nikad pevač ne može da nestane... Što si stariji bolje te cene, a treba doživeti 50, 60 godina da budeš aktuelan. Nisi zaboravljen, jedno vreme je bilo zatišje, to sada pevaju sve nacije... Puno mi je srce! - rekla je za naš portal poznata pevačica narodne muzike.

Autor: Milica Krasić