Sinoć se na velelepnom imanju u Šimanovcima odvila superfinalna žurka kojoj su, pored pripadnika sedme sile, prisustvovali bivši učesnici "Elite", a tom prilikom ekipa portala Pink.rs razgovarala je sa superfinalistima i svim učesnicima.

Među njima, našla se i Milena Kačavenda, poznatija kao kuma internacionale, koja je u superfinalnoj noći zauzela visoko 10. mesto, a mi smo porazgovarali sa njom o najaktuelnijim temama.

Naime, prvo smo se osvrnuli na njenu bivšu kumu i prijateljicu, koju je branila do poslednjeg dana i zbog koje je, bila jedna od glavnih lica na naslovnim stranama svih domaćih medija. Ona se ovom prilikom osvrnula na tužbu od iste, te je istakla da je apsolutno ne zanima ona.

- Ona je meni totalno nebitna, ja sam to pregrmela i preživela, bilo je dana kada je trebalo da se pati, ne znam o kome se radi. Da, realno, karađorđevu. Što se tiče suđenja, čula sam od sina da je išao u sud, javio se da bi rekao da sam ja ovde, krivična prijava je u pitanju. Ja gospodski onako, ako treba da se plati da se neko vređa, može! Ako se setimo prethodne sezone, pa nakon toga "Narod pita", Darko joj je rekao: "Ana što ne kažeš šta imaš", ona je rekla da čeka da uđem u Elitu, pa da mi pokaže kako će da mi se us**e u život. Nisam nešto primetila, pokušala je svašta, ja sam to znala i pre ulaska. Srećan joj put, koliko herca ima, pokazao je njen lažan susret sa mnom ovde, na koji se nije ni pojavila. Ja na njenom mestu ne bih prihvatila, bar bih rekla da me boli zub. Ali se ona isfunjala onako, kao puvanjak, kako ona to ume obično da uradi - rekla je Kačavenda.

Kako smo prvi pisali, neposredno pred ulazak u Elitu, Kačavenda je doživela neprijatnu scenu kada ju je susrela, kako je tada navela, nevenčana supruga Ace Bulića i počela da joj preti, zbog čega je ona odmah alarmirala policiju. S tim u vezi, mi smo je upitali da li se ta scena ili neka slična ponovila i po izlasku, što je ona negirala.

- Nije, jedino što znam jeste da je moj suprug nakon mog ulaska reagovao, kontaktirao sa određenim ljudima, gde su se ljudi izvinjavali i kako ja to nisam najbolje shvatila, ali očigledno misle da sam mentalno zaostala. Aca je, vidim, dao pre neki dan izjavu kako je mene njegova nevenčana supruga sasvim slučajno mene srela u restoranu i ja sam to tako shvatila. Mene kada sretneš i kada mi kažeš: "ćao", ja pomislim da mi pretiš. Iskreno da ti kažem, ne zanimaju me uopšte. Od advokata sam dobila informaciju da je on dao neku izjavu, ali iskreno, no me interesa, nemam vremena za tu boraniju - rekla je Milena.

Milena je otkrila da se nije pozdravila sa Samirom Ramovićem i da se neće posvađati.

- Apsolutno se nisam pozdravila, niti ću. Ne vidim razlog za pričanje, nakon izlaska iz rijalitija, ja sam na neki način shvatila da se on oglašava i da je rekao da imam neke emocije, da sam ja to negde izjavila, to je brutalna laž, ja to nisam rekla. Trebao je da sačeka da izađem pa da pričamo. Stojim pri tome da je on sjajan gospodin, bila sam super dok nije izjavio da mu se dopadam. Nismo mi deca, nije bilo ni vreme ni mesto, međutim, svaka šansa koju sam mislila dam, nema je. Ići po emisijama i gde to postoji? Nek mi da neko taj klip. Njegov subjektivan osećaj je takav, objektivno nije tako. "Sve u svoje vreme, imam dovoljno godina i nisam ja budala", meni je pokazao da je budala - rekla je Milena, a onda se osvrnula i na sagu i dalje zakonitnog bračnog para Marinković:

- Njemu zaista nije lako, ja u to verujem, samo ukoliko nije organizovana igranka i prevara, jer mi on i Lakić izgledaju kao prevaranti vezano za priču o bivšoj kumi. Pokazao je da je seljačina i niskobudžetni rijaliti igrač. Nakon deset godina rijalitija, ja bih ovde gorela kao Kim Kardašijan. A o ovoj njegovoj seoskoj paprikarki, ne bih da vređam paprikare s jućne pruge, ona je jedna džulovka kakvu ja u životu nisam videla. Ona presovana glava, ova izgleda kao da je iz neke prese izašla. Ima 36 godina, šta je sebi dozvolila? Na kraju dana, udala se u septembru za njega. Ogvani su, pogani su, jeftini su, mislim da su blam ove sezone i pojedinačno i kao par - dodala je ona.

Za sam kraj, upitali smo je da nam samo odgovorom: "DA" ili "NE" odgovori na pitanje da li postoji šansa da se pomiri sa bivšim suprugom.

- Da - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić