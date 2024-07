Šok obrt: Anđela se oglasila iz porodične kuće i totalno razotkrila Bojanu: Terala me je da pričam protiv porodice, ispod pokrivača je... (VIDEO)

Bivša učesnica rijalitija "Elita", Anđela Šparavalo, mesecima je vodila medijske ratove protiv svoje majke Aleksandre i oca Aleksandra, zbog homoseksualne ljubavne veze sa Bojanom Pavlović, a ti medijski ratovi nastavili su se i po samom izlasku u spoljni svet.

Anđela Šparavalo samo dan nakon ispadanja pukla je pod pritiskom, te je otkrila da su joj majka i otac tražili da priča sve protiv Bojane kako bi se, kako je sama rekla, "oprala" od istopolnog odnosa, tj. veze s Bojanom Pavlović, te je kroz suze otkrila da je voli i da ne može da radi ono što ona ne oseća.

Naime, ona je na superfinalnoj večeri totalno razotkrila detalje susreta sa svojom porodicom, otkrivši neke šokantne detalje, a na superfinalnoj žurci žestoko se sukobila sa Markom Đedovićem i pobednicom "Elite", Anitom Stanojlović.

Ono što je mnoge šokiralo, jeste njeno novo obraćanje u kasnim večernjim satima iz porodičnog doma, otkrivši da je pukla tikva između nje i Bojane, te i da se pomirila s porodicom.

- Ja želim da se obratim, da sam ja trenutno kod kuće, da sam došla kod svojih roditelja. Bojana je mene sinoć, mislim jutros, ostavila na spavanju, pobegla je, otišla je u Novi sad sa drugom. Došli su da me probude i rekli su mi da je Bojana pobegla od mene i da je otišla. Mi smo posle žurke otišle u apartman, ona je tu krenula da me vređa, da sam folirant, htela je sve da prebaci na mene, htela je da okrivi mene kako sam ja igrala rijaliti, ja sam joj rekla da sam otišla od porodice, da sam došla da je čekam i tu sam počela da lupam rukom o zid, doživela sam nervni slom. Ona je meni rekla: "Izvini što nemam poverenja u tebe, verovatno ću stvoriti to poverenje" i rekla je kako želi da idemo kod njene sestre na selo da se odmorimo i kako treba da stekne poverenje u mene - rekla je Anđela i nastavila:

- Sve što je radila je jedan veliki rijaliti, ja sam u svemu tome ispala glupa. Toliko sam urnisala moju porodicu, tako da sam videla sada da su moji mama i tata došli po mene i odveli me u Aranđelovac i rekli mi: "Vidiš sine da smo za sve bili u pravu", uvek me je terala da idem protiv svoje porodice, da me isponižava tako, da priča meni kako treba da pričam sve o svojoj porodici i ja glupa idem protiv porodice kako bih joj se opravdala. Želim da se izvinim svojoj porodici i da me oproste ovo...Možda ovo niste očekivali od nje, nego od mene, ali zapravo smo sada videli ko je folirant i ko je mene ostavio na spavanju. Sve što se dešavalo unutra, dok smo pričale ispod porkivača, rekla mi je da treba da pričam loše o svojoj porodici, da će ona da stane uz mene jer su oni, navodno, ispali loši jer nisu prihvatili žensko-ženski odnos. Ona je upetljala mene i porodicu, posvađala nas, da bi imala priču. Ispod pokrivača mi je šaputala da moram tako da pričam o porodici jer oni nisu ispali korektni - dodala je ona.

Ovim povodom, ona je otkrila i kako je došlo do priče o tome da je pretrpela nasilje u Sarajevu.

- Kada sam pričala priču za Sarajevo da je mene neko udarao, meni je jedan učesnik iz Elite rekao da treba da ispričam najtužniju priču spolja da se bolje plasiram. Ja sam rekla okej, reći ću, neće to da se podigne, ali ću da ostanem što duže. Za ujaka je sve to apsurdno, moj ujak je u mlađim danima je to nešto probao, pa sam ja rekla Bojani da se drogirao, ona mi je rekla da moram to da kažem i da iznesem. Sve je radila osmišljeno i planski. Mene je, verovatno, pojeo zatvoreni prostor, mislila sam da ima neku perspektivu, a zapravo sam od nje tražila neko razmevanje i što sam lagala o svojoj porodici, da bih se njoj dodvorila i bila s njom - rekla je ona između ostalog.

Autor: Nikola Žugić