Naša pevačica je doktor nauka, a sad se skinula u kupaći: Zvezda Granda pokazala svoju vitku liniju, a sve je privukao ovaj detalj na njoj (FOTO)

Pevačica Tamara Dragić, koja se proslavila tamičenjem u "Zvezdama Granda", nedavno je obavestila javnost da je postala doktor nauka, a sada se skinula u minijaturni bikini i zavodljivo pozirala pored bazena.

Tamara Dragić vrele letnje dane provodi na bazenu gde je i pozirala u narandžastom bikiniju koji je istakao njene obline.

Uz kupaći je ukombinovala zlatni lanac, koji je privukao svima posebnu pažnju, i naočare, a u prvi plan su bujne grudi.

Inače, Tamara je nedavno otkrila u čemu je tajna njenog negovanog izgleda i objasnila kako izgleda njena bjuti rutina.

– Pre svega mi je bitno da mi je koža hidrirana, što podrazumeva dovoljan unos tečnosti, ali i preparate koji hidriraju kožu. U poslednje vreme sam prešla na prirodne, biljne preparate, pravljene prema mom tipu kože, i mogu vam reći da mi je koža nikad lepša, čistija i sjajnija. Obavezan deo dnevne rutine-nege je čišćenje lica. Ne postoji situacija u kojoj bi mi se desilo da legnem u krevet a da nisam skinula sminku. To mi je obavezno i to se ne preskače nikada. S vremena na vreme odradim blage pilinge i to je to– ispričala je za Grandonline.

RADILA KAO STJUARDESA

Tamara je radila kao stjuardesa, a potom je rešila i da iskoristi svoj muzički talenat i pojavila se na popularnom takmičenju kada je izgledala potpuno drugačije i imala crvenu boju kose.

O pevačici i nekadašnjoj stjuardesi pisalo se i pričalo i kada se razvela od supruga Aleksandra sa kojim je, kako je navela, ostala u prijateljskim odnosima. Danas, pored pevanja, radi u kancelariji, ali i drži privatne časove klavira, slofeđa i pevanja.

- Uopšte nemam slobodnog vremena, do pola četiri sam u kancelariji, posle toga imam gostovanja po raznim emisijama i svojim učenicima držim časove klavira, slofeđa i pevanja - ispričala je pevačica.

Autor: Nikola Žugić