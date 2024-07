Snimio je iz svih uglova: Tanja Savić vozi brod u kupaćem, a evo ko je sve vreme sa njom na moru (FOTO)

Poznata pevačica Tanja Savić u ljubavi je sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem.

Sad je pokazala svima putem društvenih mreža kako uživaju na letovanju, a društvo im prave sinovi iz njenog prvog braka.

Tanja je bila za kormilom, dok ju je Muki snimao iz svih uglova za Instagram.

- Dragi moji, ovako izgleda kad ja pokušavam da vozim brod. Radujem se kao malo dete! Pogledajte moj osmeh - pričala je pevačica.

- I, na kraju, srećna što sam uspela - poručila je Tanja.

"Muki nije samo moj dečko, on je očuh mojim sinovima"

Podsetimo, Tanja je nedavno otkrila kakav odnos ima njen novi dečko sa njenim sinovima.

- Rekla sam da, kada se završi Arena, kada sve bude kako treba, onda ćemo imati svadbu. Partneri kada su zajedno duže, oni se i svađaju. Mi i rastemo zajedno i gledamo i da naučimo nešto iz tih svađa. Ja njemu ništa ne zameram, a on meni što sam previše samokritična, to ga mnogo nervira, a i mene, pa radim na tome da to izbalansiram, da to bude nekako zdravo ili da ne postoji - rekla je Tanja i otkrila kako njeni sinovi Maksim i Đorđe prihvataju Mukija.



Autor: N.B