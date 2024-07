Ne može da se pomiri s gubitkom: Potresna objava Janjuša naježiće sve, objavio fotku pokojnog brata i poručio samo jedno (FOTO)

Naciju je nedavno pogodila vest o tragičnoj smrti brata aktuelnog učesnika "Elite", Marka Janjuševića Janjuša, Mihajla Janjuševića. Kako smo već pisali, Mihajlo Janjušević je izvršio samoubistvo, kako smo saznali, vešanjem, te kako se nikome nije javljao na telefon jedno određeno vreme, njega su pronašli mrtvog u stanu u Beogradu.

Marko Janjušević Janjuš i po povratku u rijaliti, s obzirom na to da je isti napustio zbog ove tragedije, nije krio koliko mu je zapravo teško zbog gubitka brata Mihaila, što je isticao u više navrata govoreći o njemu kroz suze.

Sada se po izlasku oglasio na društvenoj mreži instagram sa veoma potresnom fotogarfijom. On je objavio Mihailovu fotografiju sa psom i stavio je emotikon koji plače, te nam je jasno da i dalje ne može da se pomiri sa ovim tragičnim gubitkom.

Takođe, Janjuš je uz njegovu fotografiju objavio i pesmu koja nosi naziv "Mirno spavaj".

Podsetimo, naciju je rasplakalo Janjuševo gostovanje u emisiji "Magazin In" u kojoj se prisetio svog brata i otkrio zbog čega se najviše kaje.

- Napolju sam bio 20 dana sa svojom ćerkom. Nju najviše na svetu volim. Ja sam bio u stanju kada nisam mogao ništa da joj pružim. Polupan sam, nisam srećan i ne mogu da glumim sreću. Ja sam se trudio ali bilo mi je jako teško. Ona razume...vidi... zato mislim da je bolje što sam u ''Eliti'' da se ovde oporavljam, a ne napolju gde će me ona gledati. Bolje mi je što boravim u rijalitiju, što imam Aneli koja mislim da me iskreno voli i pomažemi u svemu. Vezao sam se za nju, mislim da to ništa nije loše...Krivicu za ovo što se dogodino ne osećam. Osećam krivicu zašto nisam više vremena provodio sa njim... razgovarao... Mislim da sam možda mogao da mu pomognem. Da sada mogu da vratim vreme pitao bih ga samo ''ZAŠTO''! Eto to... to mi ne ide u glavu, zašto...! Nisam dobro, iskreno! Trebaće dosta vremena da prođe da se oporavim - pričao je Janjuš svojevremeno u emisiji "Magazin In".

Autor: Nikola Žugić