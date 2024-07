Svi se pitaju kako izgleda Krofakova bivša žena: Sa njom je dobio Vanesu, a mnogi kažu da je kao milion dolara (VIDEO)

Maja Marinković i Stanislav Krofak pomirili su se po završetku "Elite", a kada pričaju o njihovom odnosu, Krofak ističe da je isključivo prijateljski dok se ne uveri u nekoliko stvari.

Stanislav Krofak ušao je u "Elitu" kao bivši dečko Mione Jovanović, a kroz rijaliti se saznalo da on ima i ćerku Vanesu sa nekadašnjom partnerkom Emanuelom.

Po izlasku iz rijalitija Stanislav se uputio u Zagreb, a susret sa ćerkom je zabeležio i javno se pohvalio, međutim ono što malo ko zna jeste kako izgleda njegova bivša žena Emanuela. Za Emanuelu mnogi kažu da je jako zgodna i atraktivna, ima tetovaže svuda po telo, a na neki fanovi na mrežama čak tvrde da je ona "bolja riba od Maje".

Ona se jednom prilikom usnimila uz veoma popularan zvuk iz "Zadruge", tj. svađe Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković.

Na ovaj video snimak nije mogao da ostane imun Majin otac, Radomir Marinković Taki, koji ga je odmah podelio, i uz sve to uputio brutalnu poruku, a onda se naslednici javno obratio i poručio da je sama najjača i da momak dečko nije potreban.

- Niko nije gledao rijaliti, a svi su gledali. Ovo vam je bivša žena od Stanislava izgleda svima smeta Maja. Sad mi je jasno ko onu malu gasira da piše onakve čestitke i tako dalje. Svi igraju rijaliti Maki, drži se i samo jako sama si najjače - napisao je Taki uz snimak koji je podelio.

- Cela moja porodica me je dočekala, odmah smo išli na kafu, posao je i bolji nego kad sam ušao unutra i to je to. Meni niko ništa nije zamerio samo su mi rekli da sam svestan šta sam radio - rekao je Stanislav.

- Da li si zadovoljan svojim učešćem u "Eliti"? - pitala je Ivana.

- Kakav sam napolju takav sam i unutra, ja imam svoj stil života i svoje stavove, bio sam tu sam sa sobom, ne pričam puno i vodim se time što manje pričaš to tvoja reč ima veću težinu - rekao je Krofak.

Autor: Nikola Žugić