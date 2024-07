On je zgodan, ja sam nezgodna: Pogledajte kako je reagovala Goga Sekulić na razvod Nikole Pekovića, a evo i s kojom pevačicom bi ga spojila (VIDEO)

Prema nezvaničnim informacijama i pisanjima medija, košarkaš Nikola Peković već mesecima nije u Crnoj Gori, a navodno je razlog tome nova devojka s kojom je ušao u emotivnu vezu, te je napustio suprugu i odlučio da se razvede, o čemu ne prestaje da se priča.

Ovim povodom, oglasila se i Goga Sekulić, koja je na crnogorskom primorju razgovarala sa voditeljem i novinarom Božom Dobrišom.

- On je zgodan, ja sam nezgodna (smeh). Šalim se. Pre nekih 15 godina je bila neka sporna priča, kao da mi je poklonio sat. Nismo bili zajedno. Poslao je piće i cveće, ja sam bila sa svojim društvom, on sa svojim. Bila je priča da je on meni poslao neki sat od 30.000 evra, mene je to tada mnogo iznerviralo. I sada kada je počela priča da se on razveo, onda su opet pokrenuli ta neka nova devojka i sat. U principu sam primetila da su me uvek savetovali da ne demantujem i bile su u pravu. Kada se demantuje uvek priča traje duže, a mene nervira nepravda - rekla je Goga, a onda je Božo podsetio da je Nikola razveden, te se Goga nadovezala:

Vidi, ukusi su različiti, možda je dobar dečko, ali nije moj tip.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Takođe, pevačica je otkrila koju svoju koleginicu bi spojila sa Nikolom Pekovićem, a Božo nije mogao ni da pretpostavi da će izgovoriti ime Rade Manojlović.

- Koga bi ti spojila s Nikolom Pekovićem, koju pevačicu - pitao je Božo.

- Čekaj da razmislim...Uh, pa ne znam. Šta misliš Rada Manojlović?! - rekla je Goga.

Kako će Rada reagovati, ostaje nam da saznamo, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku ovog teksta:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Nikola Žugić