Prijavio ga: Glumac dobio snimke manijaka koji mu je presreo maloletnu ćerku - Bila je u policiji i dala iskaz!

Glumac Predrag Peđa Damnjanović javnosti je ispričao užasnu situaciju koju je njegova ćerka doživela kada ju je manijak presreo na ulici.

Peđa je slučaj prijavio policiji, a sada je otkrio detalje.

Naš glumac sve prijavio policiji, evo kroz kakav užas je prošlo njegovo dete: "Pokušao je da je zadrži, bila je u panici"

- Bio sam u policiji, nemaju fotografiju, niti je on zaveden, bar to meni nisu rekli, mi smo sada dali izjavu. Ja sam dobio snimke nekog čoveka koji je pre neko veče pravio tu problem, pokazao sam fotografiju, ali kažu da nije taj, to je sasvim neka druga priča. Jedino što mi je ćerka rekla da ga možda povezuje, jer se njenim drugaricama iz škole pre par godina desila slična situacija, ali koliko je ona to u trenutku mogla da poveže, da li je uopšte to taj čovek, ne znam - počeo je Peđa, pa nastavio:

- Voleo bih da se apeluje što više, jer nije jedini slučaj. Pre dve nedelje mi je prijateljica, mojih godina, rekla da je isto neko pratio, od Ade ka Banovom brdu. Ne znam da li postoji samo jedan čovek na Banovom brdu ili ih ima na svakoj opštini, ne želimo da razmišljamo ko će da nas sačeka iza ćoška. Kada se to jutros desilo mojoj ćerki, ja sam prijavio telefonom, potom sam došao u policiju, a onda sam doveo i ćerku da i ona da iskaz. Rekli su mi da će doći policija da patrolira, ali još uvek nemam nikakve informacije.

Podsetimo, glumac je na svom Instagram nalogu otkrio šta se dogodilo njegovoj ćerki.

- Manijaka je svuda i očigledno sve više, toga smo svesni, ali šaljem opet apel i upozorenje najviše zbog dece. Na Banovom brdu se opet pojavio jedan takav kome je mesto u ustanovi, ali ga očigledno još nisu ulovili i smestili gde mu je mesto - započeo je Peđa priču, pa nastavio:

- Naime, moju ćerku koja ima 15 godina presreo je malopre na Banovom brdu "čovek" i uhvatio je za ruku. Rekao joj je da je mnogo lepa da moraju da se upoznaju, da mora da mu da njen broj telefona. Ona je u panici razmišljala da li je pametno da odmah počne da vrišti i otima se, ipak, bila je pribrana i rekla mu je da je maloletna i da je pusti. Pokušao je još da je zadrži i kada je rekla da je zove tata, pustio ju je. Prijavio sam odmah policiji, oni sad patroliraju tim krajem, ali svakako razgovarajte sa decom o tim situaciji i pričajte im da stalno svuda idu u grupi.

Autor: pink.rs