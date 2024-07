Ne zanimaju me: Sandra Rešić otkrila da li će ići na suočavanje, pa Matoroj poručila samo JEDNO!

I ona ju je precrtala!

Jedna Instagram stranica je danas objavila da treba da dođe do suočavanja određenih ljudi zbog Jovane Tomić Matore i njenih sada već bivših prijatelja.

Danas se tim povodom za Pink.rs oglasio Marko Đedović a šta je on rekao porčitajte u narednom tekstu.

Sada se za Pink.rs se oglasila i Sandra Rešić koja je otkrila da je ona zvala Matoru da se vide ali da ju je Matora odbila:

- Na grupnu poruku sam se odazvala, i rekla da šta ima da me pita da sam dostupna i da mogu da dođem gde god da je. Nikakve grupne rasprave me ne zanimaju, niti moji problemi sa Matorom imaju veze ni sa kim od pomenutih imena. Suočavanje i budalaštine me ne zanimaju - rekla je Sandra i dodala:

- Matora je lično od mene dobila poziv da pristajem na viđanje nasamo koji je odbila. Što se mene tiče dokazi su tu, kome će na dalje da veruje, šta će da radi i kako ne zanima me. Želim joj svu sreću. - poručila je Sandra.

Autor: N.B.