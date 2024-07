Uvek ću stati na stranu žene: Kačavenda podržala Aneli, pa otkrila da se razočarala u Janjuša zbog njegovih postupaka!

Milena Kačavenda ušla je u Elitu kako bi ispričala svoju stranu priče. Popularnu kumu su svi znali, a ona je u Eliti ispričala mnoge stvari iz svog života.

Bila je žestoka u komentarisanju, nikoga nije štedela, a tokom Elite je nažalost izgubila majku. Milena je nakon toga svakog dana vodila bitku sa takmičarima koji su je osuđivali zbog toga što ne nosi crninu, jer su smatrali da ne žali za majkom.

Nedelju dana nakon kraja Elite, Milena nam je otkrila kako se oseća nakon izlaska a onda i prokomentarisala odnos Janjuša i Aneli.

- Tek sada mi je došlo do mozga zbog mame, toliko sam se poremetila, trudim se da se saberem ali ne ide. Sa drugaricama sam na jednoj vikendici, kuliram, punim baterije i borim se sa svojim mislima. Moja mama mi ne bi oprostila da sam nosila crninu, da sam tugovala, a tamo su me mnogi zbog toga osuđivali, meni je bitno da sam ja svoju majku ispoštovala i uradila ono što mi je ostavila u amanet - rekla je Milena na samom startu.

Milenu smo upitali kako gleda na to što je Janjuš rekao da se razočarao u nju jer je stala na Anelinu stranu.

-Ja sam to rekla i u kući, ja sam žensko i naravno da ću stati na stranu žene, uopšte se nisam složila sa njegovim ponašanjem kada je saznao sa Anelinu trudnoću. Nije normalno da se onako ponaša, trebalo je da pruži podršku ženi, a on ju je ponižavao - rekla je Milena pa dodala:

- Što se tiče Anelim ja sam zaboravila sve sukobe, ona se zaljubila u Janjša, izašla je luđa nego što je ušla, zbog njega, on joj je ponizio. Naravno da ću da joj budem podrška, devojka je iskrena za razliku od njega. Janjuš je mislio da ću ja biti njegovo oružije jer sam imala sukebe sa Aneli, ali nisam ja takva. On nije imao herca da bude šmeker do kraja, već je odustao - rekla je Milena.

Autor: N. Brajović