Konjoglava, Spajdermen i cenjeni fudbaler: Kačavenda u svom stilu matirala bivše cimere, pa otkrila da su joj Ša i Miona komšije!

Milena Kačavenda, čuvena Kuma nacionale, osvojila je 10. mesto u superfinalu Elite. Ona je sada sa Pink.rs prokomentarisala neka dešvanja nakon Elite i u svom stilu prozvala mnoge bivše cimere.

Na samom startu razgovora Milena Kačavenda nam je prokomentarisala to što je Lejdi Di prozvala da je folirant i licemer i to što je rekla da je Kačavenda sve vreme potencirala to da će biti u top 3 na superfinalu.

- Nikada nisam najavila da ću biti u top 3, samo sam govorila da ih iznerviram pojedince, ja ne znam ko je ta dama, ne sećam se te superfinalistkinje. Ne dajem medijski prostor konjoglavim osobama - rekla je Milena.

Nakon toga, Milena nam je prokomentarisla to što je Miona prespavala kod Ša:

- Iznenadila me je jako prijatno, sumnjala sam u to, ali sada smo komšije, ako se povađaju može kod mene da spava. Samo moram da joj kažem ako mu da šifru nije normalna, kažem joj to kao starija dama - dodala je Milena i nasmejala se.

Kada smo je upitali za to što se Uroš Rajačić i Jelena Marinković još nisu videli:

- Pauci nemaju mu*a, Spajdermen nije preuzeo odgovornost, upropastio je jedna brak i diči se time - otkrila je Milena a onda prokomentarisala to što je Lakić kulira Lejdi Di na superfinalu:

- Cenjeni fudbaler, reprezentativac kluba Prošlost je pokazao svoju muškost koju svi vidimo da nema iako se njome hvali.

Milenu smo upitali da li se čula sa bivšim mužem:

- Nije mi se javio bivši mužu, u kontaktu je sa decom, ako se budemo čuli i videli doći će sa fantomkom jer ne voli medije - Otkrila nam je Kuma.

Autor: N.Brajović