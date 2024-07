Videćemo se na sudu: Maja Marinković otkrila da li joj je Taki nešto zamerio, pa potkačila Cara i Aleks Nikolić

Maja Marinković je u superfinalu Elite osvojila 4.mesto i to je njen najbolji plasman od kako je započela svoju rijaliti karijeru, a sada je samo za Pink.rs sumirala utiske i njenog boravka u Eliti.

Tim povodom Maja je odgovorila na neka pitanja koja smo joj postavili a ticala su se njenog učešća ali i komentara njenog oca Takija na njeno ponašanje i vezu sa Stanislavom Krofakom, ali i raskid Filipa Cara i Aleksandre Nikolić:

Kažu ljudi da je ovo tvoja najjača sezona. Kako si ti zadovoljna svojim učešćem, komentarima ljudi?

Prezadovoljna sam svojim učešćem, kao što sam već rekla ovo mi je najnormalnija sezona. Komentari su zaista pozitivni, i samo reči hvale dobijam, tako da mi je baš drago zbog toga.

Da li ti je Taki zamerio nešto van kamera, kada ste stigli kući?

Taki je neko ko mene uvek podržava u svemu, ali naravno da kao roditelj zameri neke stvari, što je i normalno. Već znate njegovo mislljene vezano za neke stvari. Što se mene lično tiče sve je u najboljem redu.

Koliko je za tebe bilo stresno kada si saznala da je Takiju zapaljen auto i sumnjaš li ti konkretno na nekog?

To je meni katastrofa! Nemoć, sujeta i ljubomora određenih ljudi. Ja se takvim stvarima nikada ne bih bavila. Ne znam ko je to uradio, nadležni organi rade svoj posao.

Kako komentarišeš to što Aleks i Car više nisu zajedno i to što je Aleks čak rekla da očekuje da ćete se ti i on čuti po tvom izlasku, da može i kuma da vam bude?

Što se toga tiče ja sam njima poželela sreću, ne bih dalje komentarisala njihov odnos. O njemu kao svom bivšem partneru ne bih rekla ništa loše, o bivšima sve najlepše. A kada je ona u pitanju videla sam da me je komentarisala u studiju, i situaciju da sam ja u lošem kontekstu spominjala njenu trudnoću, što ja demantujem. To je čista laž! Ja shvatam da je ona tip devojke koja igra na kartu žrtve, ali do sada je već trebala da shvati da joj sa mnom to ne prolazi. Bude li nastavila to da tvrdi, videćemo se na sudu, za takve notorne laži koje spominje. Javili su mi da je izrazila želju da kumuje meni i Caru, ali moraću da je razočaram, u Srpskoj tradiciji se za kumove biraju čestiti, časni i pošteni ljudi, a ona se ne uklapa u tu kategoriju.

