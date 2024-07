Isplivali detalji razgovara sa porodcom: Miona priznala da li se preselila kod Ša i da li su njeni roditelji i dalje ljuti!

Miona Jovanović zauzela je 8.mesto u velikom superfinalu Elite. Ona je u Eliti započela ljubavnu vezu sa Nenadom Aleksićem Ša koju njena porodica od starta ne podržava.

Kako je ipak nakon superfinala Miona odlučila da ode kod Ša u stan umesto kod svojih roditelja u Kragujevac, mi smo je kontakrtirali kako bi nam otkrila kako joj je bilo kod Ša u stanu, a pored toga i kako se provela u Kragujevcu dan nakon toga.

- Bilo je prelepo, nismo radili ništa, gledali smo snimke, smejali se. Nije ništa kao unutra, sada je sve drugačije.

Ona nam je otkrila u kakvom je odnosu sa porodicom nakon što je bila u Kragujevcu kod njih.

- Bili su ti svi osim babe, koja ne živi tu. Moji su ljuti i dalje, pričali su mi svašta, puštali su mi klipove, komentarisali svašta, pogledaj ogrebotine na ruci, a ja sam se šokirala kada sam to videla, to su neke kandže bile a ja to nisam imala. Moji su prepuni utisaka, ljuti su, ali smo razgovarali. Ja sam im govorila da su malo previše slušali ljude, nisu mi postavljali nikakave ultimatume. Rekli su mi da nosim sve stvari, ali ironično. Baba se naljutila, neće da priča sa mnom, ali roditelji su pričali, zategnuta je situacija.

- Ja sam kod Nenada, nisam sve prebacila, ali kako bih rekla preselila sam se kod njega. Plan nam je da uživamo, da smirimo strasti sa mojima, tati je rođendan uskoro, pa ću ići tamo, vremenom će videti sve. - rekla je Miona pa nam je otkrila da li je dala šifre Nenadu od telefona:

- Ša ne zna šifru, ali daću mu sutra kada budem obrisla sve iz telefona. Nisam imala vremena da brišem neke stvari, kada obrišem uspomene, ali nemam problem ni da gleda sve to što ima, jer to više ne postoji. Moram da kažem da se nisam još videla Kizu, ali videćemo.

Miona je rekla da nije gledala kako ju je komentarisala Vanja, Nenadova bivša supruga:

- Nisam pratila, imala sam preča posla od nje - rekla je Miona i priznala da nema nameru da ide nigde sa Stanislavom:

- To je kraj, to me više ne zanima - rekla je Miona.

Autor: N.B.