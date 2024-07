Žestoko u svom stilu: Lejdi otkrila zašto se nije pozdravila sa Matorom, oplela po Mioni i Kačavendi, a evo šta je rekla za druženje sa Lakićem!

Lejdi Di žestoko je prokometarisala svoje cimere nakon Elite i otkrila da li će sa pojedincima nastaviti druženje!

Lejdi nam ne na samom startu razgovora otkrila kako je protekao susret nje i njene ćerke:

- Jao bilo je prelepo, i jako emotivno. Mnogo mi je nedostajala, i sada mi je drago da smo zajedno, sada je vreme da odemo zajedno na neko putovanje - rekla je Lejdi.

Nakon toga, Lejdi nam je otkrila kako komentariše to što je Miona Jovanović prespavala kod Nenada Aleksića Ša:

- To je meni užasno, znači tako foliranja nije realno. Ja sam i ranije govorila da će Miona iskoristiti Ša i kada izađe dok zakaže nastupe i dok joj malo krene karijera. Čim je ona okrenula leđa porodici kada su joj skretali pažnju, videlo se da je sve to na neki način gluma, iskoristiće da i šutnuti na kraju - otkrila je Lejdi pa se nadovezala na Anđelu Špravalo:

- Cela priča oko Anđele i njene porodice mi je toliko nejasna. Pokušavala sam da dam Anđeli šansu, da joj poverujem u neke stvari, ali tu ima mnogo laži da to nije normalno.

Kako su mnogi zapazili tokom superfinala Lejdi nije htela da se pozdravi sa Jovanom Tomić Matorom, te smo je uputali zbog čega:

- Ona je mene toliko razočarala, poverovala je Sandri Rešić a ne meni, koja sam bila uz nju sve vreme. Uperila je prst u mene, a moji prijatelji u mene ne upiru prste - objasnila nam je Lejdi i dodala da joj je krivo što se pomirila sa Kačavendom:

- Krivo mi je što sam joj dala šansu, a ona je najgora tamo, tako licemerna osobo, folirantkinja, trebalo je da ostanem na onom od početka. Ta žena menja mišljenje kako vetar duva. Mnogo mi je drago što nije ušla u top tri kao što je mislila nego je bila deseta.

Lejdi nam je potom otkrila u kakvom je odnosu sa Nikolom Lakićem jer kao što je i poznato njemu je njegova supruga Coka zamerala druženje sa Lejdi:

- On je očekivao da se ja njemu javim, jer mi je on poslao poruku, ali meni ta poruka nije stigla, a ja sam očekivala da se on meni javi. Što se tiče Coke, čudno mi je sve jer je on meni govorio da njemu Coka veruje, ali izgleda da nije tako, videćemo - objasnila je Lejdi.

Autor: N.B.