Lakića sačekalo ribanje od Coke: Konačno saznao kako je gledala na druženje sa Lejdi Di, sledi joj šut-karta! (VIDEO)

Iako je verovao u njihovo prijateljstvo, Nikola posle razgovora sa suprugom shvatio da se neće družiti sa Lejdi Di kad izađe iz Elite!

Nikola Lakić večeras je jedan od bivšim učesnika "Elite" koji gostuje u emisiji kod voditeljke Dušice Jakovljević. On je na samom početku razgovora otkrio da jedva čeka da vidi rasplet bračnom para Marinković, nakon spekulacija da je Jelena iza Ivanovih leđa imala aferu sa Urošem Rajačićem.

- Jedva čekam rasplet večeras, izbacivanja i da vidim ko će da pobedi - rekao je Nikola.

- Kako je Coka? Zamalo da upadneš u situaciju, bilo je priče sa Lejdi Di, nisi mogao da objasniš ljudima da se družiš sa njom. Da li ste pričali o tome? - dodala je Dušica.

- Imali smo informativni razgovor. Mi smo pre svega prijatelji, kad dođe do problema treba razgovarati. Ona mi je skrenula pažnju, bilo je snimaka, igranja i kako kažu pogledi. Nisu je prijale stvari, jer misli da su se sa druge strane pojavile neke emocije. Ja sam video da ide ka zdravom prijateljstvu, moji najbliži to nisu primetili. Videćemo da li ćemo da nastavimo druženje, ako pritegne Coka... Ja nisam ništa video. Nikome ne prija kad gleda neke scene i meni bi smetalo, uleteo bih u televizor. Nije pređena granica prijateljstva sa moje strane, ali je dosta komentara da je sa druge strane postojala privlačnost. Ja bih voleo da se svi družimo, ali mislim da neće doći do toga - govorio je Nikola.

- Ja sam sigurna da on nikad ne bi prešao granicu i da zna koliko može. Znala sam da sa njegove strane nema ništa, a kad je Lejdi u pitanju možda je bilo emocija. Vidimo kako Lakić izgleda retko koja žena bi odolela - komentarisala je Vanja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.