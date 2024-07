Anđelo dokrajčio Ivana Marinkovića: Sasuo mu surovu istinu u lice, ovaj šamar realnosti je jako zaboleo! (VIDEO)

Ranković razvalio Ivana, on shvatio kad je počela Jelenina afera sa Rajačićem!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao haos koji se desio između Ivana Marinkovića, Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

- Što ne želiš sebi, nemoj da želiš ni drugima. Želeo si nekome da vratiš nekoga da bi ga zgazio i šutnuo. Pričao sam pre šest meseci da ste ušli u partnerskom odnosi i da nemate strast i hemiju. Mislim da ništa ne treba da mi kažeš jer je tvoja moć procene minus milijardu - govorio je Anđelo.

- Imam šest godina veze, a ti šest meseci - dodao je Ivan.

- Daj Bože niko kao ti, prvi brak ti je propao, pa i drugi. Kako je rekao prirodna selekcija, kad stanu oni jedan pored drugog i kad stane on pored nje, to ti je to. Ne daj Bože nikad da imam šest godina braka kao ti. Pogubio si se što si mislio da si toliko inteligentan i pametan i da pored sebe imaš ženu koja će večno da te sluša, a siguran sam da joj nedostaje tvoja pažnja. Nisi najpametniji na svetu. Treća stvar je da si se smejao kad sam pričao da poogledom možeš da imaš nešto više, ja sam te zaobišao, ali je Rajačić pokazao - nastavio je Ranković.

- Anita je to imala sa Gačićem, a ti nisi imao poverenje, pa si je vukao. Ja sam nju pustio - dodao je Ivan.

- Pokazao ti je 20 godina mlađi momak kako se to radi - rekao je Ivan.

- Ovde da kažem malo o Jeleni Marinković, ustvari Ilić, sad ćeš opet da budeš Jelena Ilić. Kako je Ivan ovde pričao ona je došla iz provincije, željna svetla velikog grada, ona voli treninge, sportska odeća, proseko, a ovog birtijaša mrzi da izađe iz kuće. Da li možeš da ga nateraš da izađe iz kuće? Vidi se kako on izgleda, sedi, pije pivo i gleda utakmice. Ona nije tip za njega, željna je da izađe, vidimo kako đuska i koga bira za društvo - pričao je Anđelo.

- Da li je Jelena u Urošu videla muškarca koji bi joj napravio dete? - upitao je Milan Milošević.

- Daj molim te - smejala se Jelena.

- Ja nisam znao da se polni organ traži preko poruka. Uroš i Jelena su svoju romansu počeli druge nedelje našeg ulaska. Tad su bili u Odabranima i kad su se vratili i napadali Uroša da ga Janjuš sprda, ona je prva ovde počela da ga brani - umešao se Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.