Coka zarežala na muža! Prvo Lakićevo oglašavanje posle izbacivanja iz Elite: Obavili smo informativni razgovor zbog Mione i Lejdi Di, rekla mi je...

Nikola Lakić jutros je, samo nekoliko sati nakon što su proglašeni finalisti "Elite", odlukom gledalaca napustio rijaliti, a sada je za Pink.rs otkrio kako ga je dočekala supruga Aleksandra Tasić Coka, kojoj je teško palo njegovo prisno druženje sa Lejdi Di.

Nikola ne krije da je jedva dočekao da vidi nevenčanu suprugu i njihovog sina.

- Prelep je osećaj videti ih posle toliko vremena. U jednom trenutku sam pomislio čak da me neće prepoznati. S obzirom na to da sam tamo pravio probleme i haos, mislio sam da su mi stvari već na pragu, ali nisu bile - počinje priču Nikola.

- Imali smo informativni razgovor, ali sve je prošlo kako treba. Imao sam opaske na račun mog učešća, videćemo da li ću to pregrmeti. Što se tiče sina, pale su suze i kod mene i kod njega, lep porodičan prizor. Bar sam na tom polju miran, ako nisam na ovom drugom.

Supruga mu je zamerila druženje sa Lejdi Di, ali i s Mionom Jovanović, na početku "Elite".

- Gledala je sve one klipove, što su pravili fanovi i antifanovi. Imala je par nekih zamerki, da li to druženje može da ode u nekom drugom smeru, da li postoje neke emocije od strane druge osobe... Na početku je bilo ono sa Mionom, posle sa Lejdi. Videla je po našem zbližavanu i druženju da je postojala mogućnost da se nešto desi, da smo nastavili druženje, to joj nikako nije prijalo, iskreno. Sa Mionom je bila opasnija priča, delovalo je kao da može da dođe do flerta i nečeg više, tu je bila pod blagim stresom i nije joj prijatlo da to gleda. Posle je videla da to ide u nekom drugarskom smeru, možda zato što se Ša umešao, pa nas je sprečio da dođe do nečega, nikad ne znaš šta može da se desi.

Iako je Lejdi Di pozdravljala Lakićevu suprugu sve vreme, kako bi sklonila fokus sa svojih namera prema njenom mužu, o kojima su govorili drugi učesnici, Nikola kaže da Coka ne želi da je upozna.

- Što se tiče Lejdi, rekla mi je da je mislila u jednom trenutku da je ona zaljubljena u mene, da to vidi na taj način. Videli su sa njene strane, moja okolina, da sa njene strane postoje emocije i flert, da bi to možda ona iskoristila da ide na njenu vodenicu, korist, a moju štetu. Da li će se njih dve upoznati, to je diskutabilno. Ima mišljenje kakvo ima, ali moja strana priče je jedna, njena druga. Skreće mi pažnju, vidi nešto što ja ne vidim - rekao je Nikola za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević