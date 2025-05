Šok: Peja žestoko izvređao Enu Čolić i isponižavao je kao nikad, ona brže-bolje uzvratila udarac: Neću živeti sa Zlatom... (VIDEO)

Tenzija raste!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovana Pejića Peju kako bi progovorio o svojim problemima sa Enom Čolić.

- Pejo nedavno si rekao da je Ena Čolić najveće zlo koje si ti upoznao? - upitao je Darko.

- Da, mislim na devojke sa kojima sam bio. Ona je najveće zlo i to tvrdim. Svaki utorak shvatim to sve više i više. Navodno ako ja ne igram rulet, ona je dobra, a ako igram onda onda igra s drugim momcima. Izaziva u meni zlo, ali ne znam zašto to radi. Dira mi majku jer me to najviše boli, a posle plače. Neću da se pecam više uopšte, nek radi šta želi. Krivim i sebe zato što sam nju gledao kao dve ličnosti. Nema potrebe da mene neko ponižava. Čuli smo da je ona pokazala i po postupcima sa svojim prijateljima što glumi malu naivnu devojku koja posle plače. Ja sve što sam joj pričao sam bio u pravu - rekao je Peja.

- Rekao si da u rijaliti treba da uđe što više devojaka poput Ene da vi ljudi videli kakve devojke ne trebaju da se dovode u kuću - rekao je Darko.

- Naravno, ja to i mislim. Ona je došla da se bori za svoje dete, ali na loš način zarađuje. Trebaju judi da vide kakva je, ali dobro. Ja sam ja i meni je najbitnija porodica. Moji roditelji su ponosni kakvo su dete napravili - rekao je Peja.

- Da li time to pominješ svoje prkosiš Eni zbog čestitke koje joj je stigla? - upitao je Darko.

- Naravno zato što Jovan ne priča budalaštine. Ona se smirila do čestitke, a posle opet haos. Meni problematična devojka ne treba. Ja sam uvek iskren, meni ne treba neko ko je ovde pokazao bezobrazluk - rekao je Peja.

- Ja naravno da ne bih živela sa Zlatom ili bilo čijom mamom. Nisam se udala da bi živela s nečijom mamom - rekla je Ena.

- Moja mama će uvek imati mogućnost da odem da je posetim, ali ne verujem posle reči koje je izgvovorila za moju mamu da bi otišla da je poseti - rekao je Peja.

- Zbog čega si rekao da je Ena sramota Srbije? - upitao je Darko.

- Pa naravno da je sramota jer me devojka gađa i poliva - rekao je Peja.

- Mene bi bilo sramota da imam sina kao ti. Naravno da te ne volim, kako da volim ovog blama? - upitala je Ena.

- Ovde dolaze ljudi koji imaju komplekse, oni ne znaju normalno da žive i da imaju svoj stav i mišljenje. To su neki stavovi koje ja ne vidim kod nje. Mogu da kažem da je iskrena prema Mateji - rekao je Peja.

Autor: N.Panić