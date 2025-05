Uroš u dve rečenice matirao Karića: Ubeđen da po svaku cenu želi da razdvoji Anđelu i Gastoza, zbog njegove pristrasnosti mu reč gubi težinu! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić o sukobima Nenada Marinkovića Gastoza.

- Anđela, nastavi svoju misao - rekao je Darko.

- Podržavam da uvek pomogne svakome, ali tu niko ne treba da se meša kada su tu ljudi koji rade svoj posao. Svi ti parovi završe posle zajedno i on meni kaže: ''Vidi sada ovo'' - rekla je Anđela.

- Je l' ti Ena zamerila što si navela nju kao primer što se liže sa Slađom? - upitao je Darko.

- Ja ne bih mogla iskreno, nije mi zamerila. Ja se ne družim sa Slađom, ali ti znaš na koje situacije ja mislim. Prevše je nekako loših stvari iznosila na Ennin račun, ali to je ovde učestalo ljudima, ali ja tako mirno spavam - rekla je Anđela.

- Ne znam da li mirno spavate ili vodite ljubav, obzirom da posle Slađe imamo i Luku kao svedoka? - upitao je Darko.

- Ne znam kako ga nije sramota - rekla je Anđela.

- To je moje mišljenje - rekao je Luka.

- Malo si smešan - rekla je Anđela.

- Meni su i Ana i Korda rekli da imaju odnose, ali to je njihova sramota ako su deset meseci zajedno, a nemaju odnose - rekao je Luka.

Naredni je reč dobio Uroš Stanić.

- Uroše, slušao sam te kada si komentarisao čitava zbivanja između Gastoza i Anđele. Zbog čega misliš da Karić na sve načine pokušava da zadi Gastoza njoj? - upitao je Darko.

- Meni nije normalno da Karić pokušava na svaki način da zgadi Anđelu i Gastoza. On pokušava da se skloni, ali ne može jer mu je jezik brži od pameti. Njegove veze se nisu slavno završile, bitno da su njegove veze bile prave, ali po svemu sudeći nisu. Mislim da mu je Gastoz bolna tačka, a Anđela tiha patnja. On je baš takvu devojku jurio pre rijalitija, tako da ne može da ih diskriminiše ili sputa. Trenutno e priznao poraz, ali po postupcima vidimo da to nije tako. Sve viđe vidim u njemu nezadovoljstvo jer ne uspeva da zavadi Anđelu i Gastoza - rekao je Uroš, pa dodao:

- Ovi ljudi nemaju m*da da se suprodstave Anđeli i Gastozu, a Karić je najpristrasniji lik ikada. On nas omalovažava da smo subjektivni, a on je prvi to - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić