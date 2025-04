Uroš demolirao Anđelu: Održao joj lekciju za pamćenje jer štedi Karića, ubeđen da ovim postupkom gazi Gastoza! (VIDEO)

Zamerio joj!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Urošu Staniću kako bi dao svoj sud o svađi Stefana Karića i Nenada Marinkovića, ali i reakciji Anđele Đuričić kada je izabrana za omiljenu.

- Uroše slušali smo te ovih dana kako ti je bila čudna reakcija Anđele nakon saznanja da je ona Karićeva omiljena osoba? - upitao je Darko.

- Karić nije smeo da dozvoli sebi ovaj postupak jer je pogazio sve moralne kodekse. Gastoz za razliku od Karića ima neke kodekse, ali je jasno da Gastoz vidi da Karić ima neke emocije prema Anđeli. Što je pevao u hotelu tuge ja te čekam? - upitao je Uroš.

- Kakva je Anđelina reakcija? - upitao je Darko.

- Smešna, fali mi Anđelina srčanost i njena reč vožnja. Karić se direktno umešao u vašu vezu i konstantno je naziva fejk, stalno peva pesmu: ''Šta on to ima, što nemam ja?'' - rekao je Uroš, ali ga je Anđela prekinula:

- Ja imam poštovanje prema Kariću - rekla je Anđela.

- On nema nikakvo poštovanje prema tebi, mene je blam i sramota što sam u okruženju ovih ljudi. Ja Anđelu ne razumem, nadam se da će u nastavku da odj*be Karića i ovde podržavam Gastoza zato što je fer i korektan - rekao je Uroš.

- Ti si prodao veru za večeru - rekla je Anđela.

- Moj utisak je da se Gastoz od samog početka večeri pere od sukoba sa Karićem, ali on nije glup. On je Anđelu posavetovao da se ne svađa sa Karićem i to je meni jasno. Gastozu je čudno što je Anđela morala da gifta Karića letos, ali prirodno bi bilo da Karić i Gastoz jedno drugog opsuju - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić