STRAVIČNI DETALJI TRAGEDIJE KOJA JE POTRESLA SVET: Dvoje DECE direktora Siemensa bilo izvučeno ŽIVO iz reke, a onda su stigle TUŽNE vesti

Dvoje dece direktora Siemensa Agustina Eskobara, koji je poginuo u padu helikoptera u Njujorku, bilo je izvučeno živo iz reke Hadson u koju se letelica srušila. Nažalost, po dolasku u bolnicu stigle su tragične vesti - da su mališani podlegli povredama.

Stravična nesreća koja je potresla čitav svet, dogodila se juče u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu. Helikopter se iz nepoznatih razloga srušio u reku nekih 15 minuta nakon poletanja sa heliodroma. Direktor Siemensa je juče sa porodicom stigao u Njujork, a razgledanje grada iz vazduha bilo je na listi prioriteta. Avanturi se radovala cela porodica, čemu svedoče i poslednje fotografije, nastale tik pred poletanje helikoptera.

Porodični izlet se nažalost pretvorio u tragediju, a nakon što se letelica iznenada sručila u reku kod Menhetna. Očevici su gledali kako letelica nekontrolisano pada, dok delovi helikoptera lete na sve strane.

Iako se u ovom trenutku ne zna ništa o uzroku pada, jeziva svedočenja očevidaca govore da se sve dogodilo u nekoliko sekundi. U 15.17 časova više ljudi je pozvalo policiju i prijavilo da se u reku Hadson srušio helikopter.

Kada su prve spasilačke ekipe stigle na teren, policajci su iz vode izvukli četiri osobe, a vatrogasci dve.

Terrible situation with crash of a tourist helicopter in the Hudson. Family from Spain. All 6 passengers now confirmed as deceased. Jersey City continues to be the lead on investigation till we pass to NTSB. The two juveniles were taken to the JCMC and both pronounced a short…