OVO JE UZROK PADA HELIKOPTERA?! Isplivao zastrašujući SNIMAK tragedije u kojoj je poginula cela porodica (VIDEO)

Zastrašujući novi snimak pada helikoptera u Njujorku u kojem je poginula petočlana porodica, uključujući troje dece, čini se da pokazuje uzrok tragedije koja se dogodila iznad reke Hadson.

Helikoter za razgledanje pao je u reku u 15.15 sati u četvrtak, a u tragediji su poginuli direktor Siemensa iz Španije Agustin Eskobar, njegova supruga Merse Kamprubi Montal i njihovo troje dece, zajedno sa 36-godišnjim pilotom.

Porodica je upravo stigla iz Barselone i krenula u prvi dan razgledanja Velike jabuke.

Neidentifikovani pilot pozvao je radio vezom bazu da upozori da ostaju bez goriva malo pre katastrofe.

