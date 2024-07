Desiće joj se ista sudbina: Aneli žestoko odbrusila Staniji, pa iznela sve dokaze o njenom zajedničkom životu sa Asminom!

Sve crno na belo!

Drugoplasirana učesnica Elite 7, Aneli Ahmić, gostovala je u emisiji 'Premijera - Vikend Specijal', te je tom prilikom otkrila prve utiske nakon superfinalne večeri. Priznala je da će se videti sa Asminom na sudu zbog svih izgovorenih laži, te poručila Staniji da će je dočekati ista sudbina kao i nju.

Koji su prvi utisci nakon finala?

- Nisam ništa gledala, niti sam kucala sve što se dešavalo, niti šta se pisalo o meni. Moram skontati šta kad treba obaviti, jedino kad nekad prelistam po instagramu izađu mi neki klipovi gde ljudi pljuju mene, moj bivši suprug i njegova zaručnica, tako da haos živi. Ja mislim da to neću nikad pogledati, to je za mene prošlost, imam fokus na svoju ćerkicu i zaista mi je sve ostalo nevažno.

Šta ti je rekla porodica nakon što si izašla, s obzirom da pred kamerama nisu mogli da ti kažu, šta te je najviše pogodilo i iznenadilo?

- Meni sestra ništa nije pričala i to sam je zamolila, ne želim da mi bilo ko stvara pritisak, malo sam brzopleta i želim da prođe neko vreme da se smirim pa ćemo onda sesti da porazgovaramo, nije me ništa iznenadilo od nekih ljudi jer znam kakve su ličnosti i kako neko diše. Najgore stvari koje sam čula su optužbe za moje dete, navikla sam da su ljudi pokvareni i da mi žele sve najgore.

Da li si dobila neke informacije o svom suprugu, da li ste se čuli i na kraju da li si se čula sa Stanijom?

- Nisam se čula sa njima, niti ima potrebe, naći ću se sa advokatom da sredimo sve oko tužbi. Ne mogu prosto da verujem da sam sa takvom osobom živela tri godine, ja ne mogu da verujem kakve su to laži iznešene. Moraću ceo život da se nosim sa tim da sam mu rodila dete, to je najgori čovek u istoriji mog života. Takve laži je iznosio za moju sestru i porodicu, pričao je kako nije siguran da je to njegovo dete, kao i da sam bila sa nekim drugim muškarcima, ne znam više šta je sve lagao. Evo pokazaću ti neke klipove kao dokaz da smo bili zajedno i da me je ljubio a on je pričao sve suprotno. On je mene non stop ljubio i zajedno smo putovali. Imam milion prepiski sa njim i dokaza koje neću nikada ni izneti. To će se isto desiti i gospođi Staniji jer je on monstrum i nikada nikome neće biti pravi muž.

Autor: Nemanja Šolaja