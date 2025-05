Video sam šta si krenula da radiš: Drama Mateje i Sofi, on joj očitao lekciju i uveo prvu ZABRANU! (VIDEO)

Nije mu se dopalo njeno ponašanje!

Tokom žurke na bazenu došlo je do rasprave između Mateje Matijevića i Sofi Tikačenko, jer je ona želela da pije, a njemu se njeno ponašanje nije dopadalo.

- Ne možeš da se lutiš jer ti želim dobro. Ja sam ti to rekao poučen iskustvom - rekao je Mateja.

- Ti mene ljutiš, nemoj da me ljutiš. Ne može tako - dodala je ona.

- Bili smo sve vreme zajedno, video sam šta si krenula da radiš i rekao sam ti. Ne mogu da ti dam ono tvoje, pa da lupetaš gluposti. Sećaš se šta sam ti zamerio posle one žurke i šta si pričala. To je to i zato sam ti to rekao - pričao je Mateja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić