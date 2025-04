Očitao joj bukvicu: Gastoz dao sve od sebe da uteši uplakanu Enu Čolić, pa joj uputio žestok prekor zbog vrelog plesa s Terzom! (VIDEO)

Ne dopada mu se njeno ponašanje!

Ena Čolić pokušala je da napravi Jovana Pejića Peju ljubomornim i odigra vreo ples s Borislavom Terzićem Terzom, nakon čega je i uvredila Zlatu Petrović i žestoko zaratila sa Ivanom Marinkovićem. Zbog toga je Nenad Marinković Gastoz odvukao iz kazina i pokušao na sve načine da je uteši.

- Ideš kod Terze dvadeset pet puta i radiš opet isto, gledam te sve vreme. Naučio sam te, nemoj to da radiš. Znam svaki tvoj pokret unapred, sutra ćeš da plačeš kao pi*ka mala - rekao je Gastoz.

- Kad sam se probudila nisam mogla da se našminkam koliko sam plakala - rekla je Ena.

- Kome ti prilaziš i nudiš Moet? Šta je s tobom? Znam ti svaki pokret unapred i tvoj i Munjin i Terzin - rekao je Gastoz.

- Nemoj da me stavljaš u isti koš sa Munjom i Terzom - rekla je ona.

- Pa ti igraš s istim tim Terzom, šta ti je? Nemoj to da radiš - govorio je Gastoz.

- Ja sam mu prišla da ga pitam koliko je mojih para pošto nema sreće u ljubavi, a on kaže Bebici: ''Kaže da me voli'' i krene da se smeje, a posle toga me gurne - rekla je Ena.

- Ne podržavam kad to radite, ali ne podržavam kad ti to pričaš da je uradio. Ocrnjuješ ga maksimalno kad god ti se ukaže prilika - rekao je Gastoz.

- Nikad to nisam uradila - rekla je Ena.

- Kad god imaš priliku da mu udariš korner ti to radiš, gledam te celu noć. Šta ti je poenta cele priče? Da budeš jadnica ili da isteraš do kraja i budeš gospođa. Koristiš Terzu celu noć momka da bi Peju napravila ljubomornim. Nemoj to da radiš, znam svaki tvoj pokret. Ne mogu svaki put da ti kažem šta ne smeš da radiš, ali sad imam osećaj da ti kažem. Izađi iz ovoga - rekao je Gastoz.

- Gurnuo me bez razloga - rekla je Ena.

- Sto puta si sr*la, pa lizala. Hajde jedan od vas dvoje da pokaže m*da i da se ne pomirite. Nemoj da koristiš Terzu da bi napravila Peju ljubomornim - rekao je Gastoz.

- Uvek sam ga grlila dok plače, nisam namerno večeras - rekla je Ena.

- Ovako ne ide Ena. Je l' možeš da poslušaš mene? - upitao je Gastoz.

- Naravno ti si moj pravi prijatelj - rekla je Ena.

- Ne možeš ovakav stav, ispašćeš najgora na svetu. Ne možeš da imaš kontakt s njim, sad bleji s ljudima s kojima si blejala dok si bila s Pejom - rekao je Gastoz.

- Upropastio me - rekla je Ena.

Autor: N.Panić