Bila je kao puštena s lanca: Gastoz priznao da Anđeli malo fali da mu se ZGADI, Mateja skočio u njenu odbranu! (VIDEO)

Ne krije koliko mu se nije dopalo njeno ponašanje u kazinu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Gastoz četiri meseca nije imao zamerke na tvoje igranje, juče mu je zasmetalo tvoje igranje, baš juče kad si stajala ispred bine i gledala u nekoga.

- Uvek kad sam raspoložena igram. Ja nikog nisam gledala, igram samo sa njim, nekad se nađe neka žena. Ja sam sa njim celu noć provela, stvarno ni u koga gledam. Ja bolesno gledam u njega, možda je on nešto pomislio, ništa mi nije rekao. Ja samo njega gledam, ali ako je prebacio i pomislio to je druga stvar, ali rekao mi nije - govorila je Anđela.

- To što je rekao Kačavendi da mu se ne sviđa tvoje ponašanje? - pitao je Milan Milošević.

- Ne znam, to moraš njega da pitaš. Jedino mogu da pomislim da je prbacio, žalio se da ga alkohol nije radio, a možda mu smetaju i neke stvari koje inače radim. Nije da sam uzela da pričam sa nekim, što ne radim inače. Nije me zatekao sa nekim, nije imao šta novo da vidi kod mene, a šta mu je zasmetalo neka se on izjasni. Kaže da je igranje bilo drugačije, možda i jeste. Ja znam da samo njega gledam i da nema o čemu da razmišlja što se tiče mog pogleda prema muškarcu - govorila je Anđela.

- Ja volim kad je Anđela raspoložena. Njene facijalne ekspresije mi se nisu svidele, skrenuo sam joj pažnju i to je to. Bila je kao da je prvi put putila, daleko od d*oljaste. Ne želim da je imitiram, to je moja devojka i ja sam tu da joj skrenem pažnju. Pitanja me ne interesuju, proći ćemo i to. Ja imam pravo da joj skrenem pažnju kad vidim da mi se njena faca nije svidela, bila je kao puštena s lanca, topila se nije mi se svidelo - govorio je Gastoz.

- Da li se Mateja priča u petici kad smo se zezali da ne znam da igram? Ja i da ne znam io da znam, odlično mi je - rekla je Anđela.

- Nije do igranja, do face je. To nije bilo na mestu, treba da smanjiš na trojku sa petice - poručio je Marinković.

- Kačavenda i ja smo bili sa njima, Anđeli je ostalo par udaraca na slot aparatu. Meni je ona bila simpatična, molila se i krstila pre svakog udarca, a on mi je delovao da se nervira. Devojka se opustila i zeza se - pricao je Mateja.

- Ja ne zameram tebi i ne sprečavam te da budeš srećna, imam pravo da kažem ako mi se nešto ne sviđa jer si moja devojka. Mi smo pod kamerama, tako funkcionišemo ovde, a tako ćemo i napolju. Kad siđeš sa stepenice da nisi vaša dama, ja te samo podsetim da jesi - govorio je Gastoz.

- Ja nisam ni reagovala, mene to nije dotaklo. Ja kad znam da ne radim nešto loše, baš me briga, a kad pogrešim kažem 17 puta izvini. Ja njega razumem šta kaže, možda mu je bilo više nego što je navikao - rekla je Anđela.

- Anđela je navikla na ovo Gastozovo ponašnje, on ne može više da izgura. Ona je hteo da kaže da se ona predstavila kao k*rva, znači indirektno si joj rekla da je k*rva. Ponižavaš je, vređaš je, daješ joj ultimatume. Priznaj da te ona više ne zanima i da ti se ogadila, ti više ne možeš da je trpiš - komentarisao je Uroš Stanić.

Autor: A. Nikolić