Otkrila detalje novog projekta: Maja Berović uskoro postaje glumica, evo koja uloga joj je pripala!

Spremna za nove avanture!

Popularna pevačica Maja Berović uživa sa svojom porodicom u jednom popularnom odmaralištu u Tivtu. Ona se uključila u emisiju 'Premijera - Vikend Specijal' te je tom prilikom otkrila sve o majčinstvu, planovima za budućnost, kao i o projektu

Koju osobinu ne bi volela da tvoj sin nasledi od tebe?

Ja imam sve lepe osobine tako da šta god od mene da nasledi biće prelepo, ja sam ti bezgrešna.

Ptičica nam je prenela da si se ostvarila i kao glumica, da li je to istina?

Istina je da glumim u jednom filmu i to jednu jako opasnog lika, to mi je bio veliki izazov jer je totalno suprotno od onoga što ja jesam. Nekako mi je to sve jako drago jer film nije na našem jeziku i to mi je bilo najzanimljivije i upustila sam se u to sa velikim entuzijazom.

Napunila si mnogo arena i ostvarila se karijerno, šta ti nedostaje iz prošlosti?

Možda mi samo nedostaju ljudi sa kojima sam se družila ranije, sve ostalo ništa, od kako sam postala majka moj život je dobio neki novi smisao i to se ne može porediti ni sa čim od pre.

Autor: Nemanja Šolaja