Hladan kao špricer: Nakon Vanjine pretnje da će ga raskrinkati, oglasio se Ša, pa bivšoj partnerki pokazao zube! (VIDEO)

Spreman je na sve što mu priredi!

Poznato je da je bivši ljubavni par, Nenad Aleksić Ša i Vanja Ignjatović na ratnoj nozi, a njihov sukob sve više eskalira.

Nakon Vanjine najave da će uskoro raskrinati sve Nenadove tajne, on se oglasio i prokomentarisao njenu pretnju.

- Ne zanima me apsolutno, ni ona, ni njeni tajni materijali. Tu nema ništa što meni može da promeni život, gluposti. To govori o njoj, ako hoće da se bavi time. Mene to apsolutno ne zanima jer znam da sam čist pred Bogom. Doviđenja, prijatno što se tiče nje tiče. Uživam sa Mionom, prošlost me ne zanima - poručio je Ša.

Kako će Vanja odreagovati na njegov odgovor i šta sprema bivšem suprugu, ostaje nam da ispratimo u narednom periodu.

Autor: Iva Stanković