Ivan Marinković postao najveći očajnik: Blati Uroša zbog Jelenine prevare, na sve načine hoće da joj ga ogadi! (VIDEO)

Marinković žestoko razvezao jezik, izneo sve što mu je na duši!

Ivan Marinković nastavio je da razgovara sa Markom Janjuševićem Janjušem i Milenom Kačavendom o aferi Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

- Jako mi je teško da sve ovo gledam i slušam i da je gledam u situaciju kad svi očekuju da je on zaštiti. Ne pričam o prošlosti nego koliko sam je za ovih šest meseci štitio, j*bao sam majku nisam birao kome. Kad joj se neko loše obrati, to mi je instikt. Gledam, žao mi je, mene je izgubila za ceo život i ne zna šta će sa čovekom koji ju je pipkao u zatvoru na prljavom podu. On mlatara rukama, ne zna šta da kaže. Još gore je da se desilo da stane uz nju je još gore. Ona je imala tri meseca da ga posmatra i da vidi da to nema nikakvu persektivu - govorio je Ivan.

- Da li tebe to čini boljim ili gorim? - pitao je Janjuš.

- Ne znam, ali mene to boli, ne bi trebalo, ali boli. Meni je i Stanislav rekao, to je najpametniji čovek, kad vidi da ne valja kaže ćao. Ja sam sinoć počeo da plačem kao budala. Želim joj najbolje i što pre da bude srećnam, kad već sa mnom nije mogla. Mene će lakše da prođe. Ja hoću sam sebe da sakrijem od blama, on je meni pre dva dana iskreno ispirčao... On nju blamira iz dana u dan, ispada da pokušavam, ali on je meni rekao: "Brate, moram iskreno da ti kažem, ja da sam hteo to veče..." - pričao je Ivan.

- Ona je jasno rekla da bi pao s*ks da nisi bili ovde, ona je to rekla Marku - dodala je Kačavenda.

- Ona bi prvo imala s*ks, pa se pitala da li neko hoće da uđe u vezu sa njom. Ja ne želim da je blatim. Ona je pomogla meni oko alholoha. Sva sreća da ima dva dana do kraja, neka mi se smeje narod i veliki muškarci - poručio je Marinković.

Autor: A. N.