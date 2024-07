Ivan žestoko ispljuvao Jelenu: Otkrio da je zbog nje sve izgubio, ubeđuje sve da ga je iskoristila! (VIDEO)

Razvezao jezik za sve pare!

Ivan Marinković nije mogao da dođe sebi od šoka zbg detalja koje je saznao o aferi Jelene Marinković i Uroša Rajačića, o čemu je pričao sa svojim cimerima.

- Ja sam u šoku. Gore je poruka, nego da se izj*beš sa nekim. Ja nju nisam tako doživela, nisam je gledala na taj način da bi tako nešto sebi dozvolila par dana pred kraj rijalitija - govorila je Maja.

- Ona je meni stalno prebacivala, ali njoj to ne ide u prilog. Ja ništa nisam uradio - dodao je Ivan.

- On je sa nama sedeo i jeo, družio se... Zamisli ja da radim na kvarno - komentarisala je Bojana.

- Meni je ovo strašno - poručila je Maja.

- Mi živimo od mojih zarada. Doveo sam je u stan, ona treba da dobije... Njeni prodaju stan, bio je plan nešto da kupimo, a ona misli ko me j*be. Puštao sam je, jer se i ja družim sa Majom, grlimo se svaki dan. Ja sam bio ubeđen, ne mogu da verujem šta se desilo. Ona je čekala da on sve izgovori, pa samo da potvrđuje. Koji je to nivo s*ksualne opsednutosti da piše poruke, ona bi se sad izj*bala na keca. Godinama su mi govorili, tukla me je, ja sam ćerku izgubio zbog toga, sestru jednu, sve... Ja sam nju doveo da živi kod mene i prijavio je na adresu - govorio je Marinković.

Autor: A. N.