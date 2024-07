Čula sam, može ona to mnogo bolje: Džehva će izgoreti zbog nove javne prozivke Tamare Milutinović, rat ne prestaje

Folkerka Tamara Milutinović godinama ne razgovara sa koleginicom Teodorom Džehverović, sa kojom je davno bila članica grupe "Đavolice", a sada je prokomentarisala njen novi album.

Posle raspada grupe koju su činile zajedno sa Gogom Gačić usledilo je višegodišnje medijsko prepucavanje, a Teodora u poslednje vreme ne želi ni slovo da kaže na pomen Milutinovićeve, u šta su se uverili novinari na nedavno održanom Music Week festivalu u Beogradu.

S druge strane, Tamara nije imala problem da pomene Teodoru kada je u jednom intervjuu govorila o novim hitovima koji se "vrte" ovog leta na crnogorskom primorju. Na listu ovih pesama uvrstila je svoju, ali ne i neku Teodorinu pesmu.

- Verovatno bi privuklo veliku pažnju da se okupe „Đavolice“ i da Teodora i ja opet radimo zajedno. Ispratila sam njen novi album. Ok je to, ali može ona mnogo bolje. Ja neke njene stare pesme baš volim, ovo novo je ok, ali može ona bolje - rekla je Tamara, a na pitanje da li bi uradila duet s bivšom prijateljicom, rekla je:

- Zašto da ne, volela bih.

Tamara je, inače, prokomentarisala i nedavnu neprijatnost koja se na jednom od nastupa desio Tei Tairović. Na snimku koji kruži mrežama vidi se momenat kad joj gost daje bakšiš od 50 evra, a ona kada pruži ruku, on skloni novac.

- U, koliko puta mi se to desilo. Kao on je faca. Zapravo, hoće da ispadne faca. Trudiš se da ne reaguješ u takvim situacijama. Ja se isključim iz toga. Onda kad se to desi, ni ne pogledam ga, ne dajem mu više na važnosti. Hteo si da ispadeš faca, e, pa sad ideš na ignor. Znaš, svi misle kako je pevačima ultra lako i da tu ne postoje nikakvi problemi. Ako izuzmemo momentat vožnje kolima po 8 do 10 sati do nekog mesta, vremena tek da se istuširaš i izađeš na binu, pa povratak u auto i isto toliko u kolima do druge lokacije do koje se putuje satima i satima, ima dosta psihički stresnih situacija. Onda na nastupu neki „fini“ gosti počnu da te maltretiraju, traže razne pesme, viču, da bi ih čuli na bini zašto „njihova“ pesma nije na reperturaru. Ma, svašta tu ima.

Autor: D. T.