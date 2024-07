Prvo oglašavanje Stefana Karića nakon vesti da se udala Jovana misica, i ona i Bogdan će zanemeti zbog ovih reči

Jovana Ljubisavljević udala se pre dva dana u Gračanici za svog izabranika Bogdana Srejovića sa kojim je, kako se spekuliše, ostala trudna, a sada se tim povodom oglasio i Stefan Karić, njen bivši dečko.

Jovana i Stefan zavoleli su se u "Zadruzi", a veza im nije potrajala dugo nakon napuštanja rijalitija. Brojne turbulencije, uvrede i medijsko prepucavanje obeležile su bolan krah njihove veze, međutim čini se da su bivši partneri rešili da stare probleme i nesuglasice ostave daleko iza sebe, uzme li se u obzir način na koji je Stefan prokomentarisao vest da mu se bivša udala za Srejovića.

- Pa, mogu da kažem da zaslužuje svu sreću ovog sveta i zašto bi me iznenadila ova vest? Nije se desilo preko noći, dugo su oni bili zajedno i red je da se ta ljubav ovekoveči, on je momak na mestu, vredan, sposoban, tako da mi je drago zbog nje, ponoviću da ona to zaslužuje. Pozdrav za njenu porodicu i sve najlepše njoj u braku i životu - rekao je Stefan Karić za Republiku.

Autor: D. Tanasijević