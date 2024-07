Aci Buliću otac ubijen par dana nakon njegove svadbe: Čume mu javio tužne vesti pa otkrio: Gledao sam ubicu u oči (VIDEO)

Aca Bulić, gostovao je kod voditelja Nemanje Vujičića u podkastu "Na liniji života" gde je govorio o bolnim trenucima u svom životu.

Aca Bulić je u podkastu "Na liniji života" govorio o svom ocu Jusufu koji je devedesetih godina držao mnoge lokale u centru Beograda.

U podkastu "Na liniji života", Aca Bulić je opisao život svog oca Juse, te je otkrio kakav je Jusa bio kao otac:

- Moj Jusa je bio veliki mangup, imao je toliko ljubavi za sve. Ja svoje dete ne bih vodio nigde gde je on vodio mene. MOžda je i bolje što je on mene tome naučio, da znam ko je ko. Mene su mnogi pitali gde mi je otac, menjao sam škole, često su me izacivali iz škole jer su saznali ko mi je otac. Njega su mnogi cenili jer je bio samouk, bio je samouk - govori je Aca pa se osvrnuo na odlazak u London:

- Meni je London okrenuo život na bolje, promenio sam se, nisam dolazio ovde četiri godine. Ja sam tamo otišao kao mangup, krenuo sam da radim neki biznis, a onda sam zaradio mnogo para. Tamo sam upoznao mnoge javne ličnosti. - rekao je Aca

Tokom podkasta, Aca je otkrio kada je poslednji put video oca i ko mu je javio da je Jusuf ubijen:

- Dešava se to ubistvo, ja sedam na avion i vraćam s nazad. Istog dana su pokušali i mene da ubiju, tada ja vidim ko je ubica, i sklapam kockice.. Jako je to bio težak period za mene, koji sam prošao kako sam prošao, mislim da je prošlo okej. Vodio sam fudbalske klubove, razvio par biznisa sa majkom i sve je ispalo okej - rekao je Aca pa dodao:

- Sudbina je učinila svoje. Ja sam rešio pet dana pre toga da se oženim, a da nisam, ne bih ni video Jusu. On je došao na moju svadbu i bilo je puno prijatelja, tada sam ga poslednji put video, kada je sleteo sutradan su ga ubili. Meni je Čume javio da je ubijen, on mi je rekao da se nešto desilo, a ja sam znao tačno šta je bilo. - rekao je Aca sa suzama u očima - pa dodao:

- Video sam zabrinutost kod matorog, on kao da je znao šta će da se desi, pa je ćutao. Bio je zabrinut i za mene. Ja sam tada već četiri godine bio u Londonu, a godinama kasnije sam saznao da su oni mene namerno poslali tamo da bi me sklonili - rekao je Aca.

Autor: Nemanja Brajović