To vreme mi je bilo bliže: Aca Bulić progovorio o odrastanju - Otkrio šta se više cenilo devedesetih, a šta danas (VIDEO)

Aca Bulić, gostuje je kod voditelja Nemanje Vujičića u podkastu "Na liniji života" gde govori o bolnim trenucima u svom životu.

Aca Bulić je pričao o svom detinjstvu i tome kako je biti sin jednog od najopakih momaka devedesetih godina.

- Ja sam imao fenomenalno detinjstvo, ali neka dešavanja nisu bila kao kod druge dece. Nisam bio svestan šta se dešava kod druge dece, ja nisam znao za bolje, sada deluje malo strašljivo, ali rizici donose svoja iskustva, bilo je i dobrih i loših stvari. Moram reći da mi je najviše nedostajao otac koji je često bio u zatvoru, a nas dvojica smo bili jako vezani, pogledom smo govorili - govorio je Aca pa dodao:

- Nije lako biti nečiji sin, ali nisam težio da budem kao on u tom kriminalnom smislu. Nije mi nedostajala pažnja to sam uvek imao, ali mi je nedostajala njegova figuira. Ćesto sam menjao školu zbog njega i zatvora iako sam ja znao od starta znao gde je on. Moja porodica nije krila od mene ko je on, od malena sam znao ko je on. Mi smo to krili porodično, ali to nije moglo da se sakrije - govorio je Aca.

Aca je otkrio kako je izgledao život čuvenih "magupa" devedesetih:

- Znalo se ko šta radi, a danas toga nema, danas se ne zna ko je ko i niti ko šta radi. U to vreme su bili bitni međuljudski odnosi, a danas je novac. U emotivnom smislu meni je to vreme bliže, a danas je lakše biti bitan ako imaš novac. JA sam imao priliku da živim život svog oca, on je imao poznanstva, a danas se to naziva klan. Tada su bili opasniji ljudi, ali tada je bilo žešće i bilo je teže baviti se tim stvarima, naradski je bilo lepo, ali zakonski baš i ne. Ja sam kao Jusin sin bio povlašćen, a više sam od drugih ljudi saznao kakav je on bio, nego od njega. Sada bi ti ljudi koji su obeležili devedesete bili multimulioneri, oni su bili pravi mangupi - govorio je Aca.

Autor: Nemanja Brajović