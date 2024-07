Osećam da je živo: Aca Bulić sa suzama u očima otkrio da smatra da mu je dete ukradeno - Znam i ko je to uradio! (VIDEO)

Aca Bulić, gostovao je kod voditelja Nemanje Vujičića u podkastu "Na liniji života" gde je govorio o bolnim trenucima u svom životu.

Bulić je tokom podkasta govorio o momentu kada je sa bivšom partnerkom izgubio bebu za koju smatra da im je oteta i prodata.

- I dan danas sam ubeđen da je dete koje smo dobili moja bivša devojka i ja prodato, jer to neko vreme je bilo takvo, mnogi su se bavili time. Ti ljudi koji su tada to radili sada su multimilionrei po inostranstu, tako da nema sumnje da su to radili. Ja nemam poriv da idem do kraja, da istražujem, jer znam kako bi to izgledalo - rekao je Bulić pa dodao da li ima taj očinski instikt da je to dete živo:

- Ja imam instikt da je to dete nama oteto, zbog čega ne znam, ali imam. Moram da reći da je to kod mene bilo zapečaćemo do pre par godina, kada je opet krenulo. Ja mislim da je moje dete otkupljeno i da je u inostranstvu. Moram da kažem da ja znam ko je iza tog čina, ti ljudi ne žive u našoj žemlji, to je pored Jusine smrti, to je nešto što je obeležilo moj život i to je na meni ostavilo veliki trag - rekao je Aca.

