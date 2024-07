Ovo je velika tajna čuvene pesme Topolska 18: Da li znate ko je živeo na ovoj adresi?

Glumica i pevačica Snežana Savić obeležila je svojom ulogom seriju "Srećni ljudi", a zapamćena je i numera "Topolska 18", koju je otpevala.

Snežana Savić u seriji "Srećni ljudi" tumačila je lik Maline Vojvodić, a iako pesmu "Topolska 18" i danas svi pevaju, malo ko zna šta se krije iza ove numere.

Snežana Savić koja je inače otpevala ovu pesmu, u jednom intervjuu otkrila je ko je živeo na ovoj adresi i zbog čega je scenaristi Siniši Paviću, ova ulica bila značajna.

Naime, u Topolskoj 18, živela je Ljiljana Pavić, inače supruga poznatog scenariste, koja mu je tada bila pomoćnica u pisanju scenarija.

Podsetimo, Snežana Savić jednom prilikom otkrila je šta misli o estetskim zahvatima.

- Najstrašnije je to kada lepa žena ne zna kada treba da ostari, nego uvek koketira i zavodi. Toga sam se ja uvek plašila i čudila da ne budem takva... Nekako su me uvek videli kroz moju lepotu. Sada sam matora - istakla nam je nedavno Snežana Savić.

- Lepo je da čovek bude lep, ali nije suština u tome. Ti možeš biti lep dva, tri dana i ako nemaš šta da pružiš to ne prolazi. Sada je lepota podignuta na pijadestal, kao što je i ideal lepote drugačiji. Puna usta, velika zadnjica, podignute grudi, ali i to je lepo. Još ako postoji nešto unutra i to je lepo. Danas su druga merila. Kroz vreme su se ideali lepote menjali. Sada razumem da su devojke koje to rade lepe. Mi moramo da prihvatimo to, čak i muškarce razumem koji vole to. Vole da im žena dobro izgleda i plate joj ono što im odgovara: grudi ili zadnjicu. To sve nosi vreme sa sobom i ja to prihvatam i ne želim da budem staromodna baba. Volim prirodne, ali prihvatam drugačije ideale lepote. Lepota je u oku posmatrača - dodala je tom prilikom glumica, koja uskoro puni 71 godinu.

Autor: A. N.