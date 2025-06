OTKRIVENA TAJNA koja se krije iza PESME TOPOLSKA 18: Snežana Savić je otpevala hit u 'Srećnim ljudima', pa usledio preokret

Serija "Srećni ljudi" jedna je od najpopularnijih na našim prostorima, a između ostalog obeležila ju je i pesma "Topolska 18" koju je otpevala Snežana Savić.

Iako gotovi svi znaju pesmu "Toploska 18" malo ko zna šta se iza nje krije i zašto je Snežana Savić, koja u seriji tumači bogatašicu misteriozne prošlosti Malinu Vojvodić, otpevala baš ove stihove.

Topolska ulica nalazi se na Vračaru i važi za jednu od najmirnijih i najlepših ulica u glavnom gradu.

Snežana Savić je jednom prilikom otkrila ko je živeo na ovoj adresi i zbog čega je scenaristi Siniši Paviću, ova ulica bila značajna.

Kako je tada istakla, u Topolskoj 18, živela je Ljiljana Pavić, inače supruga poznatog scenariste, koja mu je tada bila pomoćnica u pisanju scenarija.

Eva Ras: "Žiža je htela da ne glumim u seriji"

Podsetimo, nedavno je ekipa "Blica" sa glumicom Evom Ras posetila čuveni "Ranč prokletih", a glumica nam je tada ispričala koliko je serijau "Srećni ljudi" važna za nju.

Ova serija je za Evu Ras posebna s obzirom da joj je Siniša ponudio ulogu neposredno nakon smrti njene ćerke Krune.

- Kada je moja ćerka umrla 1993. godine, tada je Siniša Pavić došao u moju kuću i rekao da bi on voleo da ostanem normalna. Bio je čak i grub, rekao mi je da nisam ja jedina majka koja je izgubila dete i da bi voleo da nastavim da radim i da, ukoliko odlučim da nastavim, će mi on pisati uloge - prisetila se glumica presudnog trenutka i istakla da kolege sa seta mahom nisu imale milosti prema njoj i boli koju proživljava.

- Ljudi su uvek zavidni i koriste svaku priliku da vas zgaze. Žiža je, na primer, tražila da ja ne igram jer su "Srećni ljudi" komedija, a ja sam bila utučena. Tada nije razmišljala da je i lik koji ja tumačim upravo takav. Povredilo me je to tada, ali za razliku od drugih, ja nađem snagu da to savladam - objasnila je Eva i otkrila šta joj je davalo snagu.

Autor: Dalibor Stankov