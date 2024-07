Anđelo Ranković uzvraća udarac: Brutalno razvezao jezik, ove reči će razvaliti Matoru!

Nakon njenog oglašavanje odlučio da joj odgovorio u svom stilu!

Jovana Tomić Matora danas se oglasila za naš portal i osula žestoku paljbu po Anđelo Rankoviću. Mi smo ga sad pozvali kako bismo čuli njegovu reakciju, koja nije bila ni namanje blaga.

- Može da daje nadimke kakve god želi, mene to ne opterećuje, davanje nadimaka joj neće pomoći da izleči svoje komplekse. Odavno sam joj rekao jednu stvar koju mora dobro da zapamti, a to je da su kompleksi neizlečivi - govorio je on za Pink.rs, pa nastavio:

- Kada su u pitanju pokloni tj. igračke iz seksi šopa, kojima je očigledno opsednuta zbog njenih nedostataka, predodređeno je tako da su njoj prekopotrebne. Tako da ukoliko već planira da kupuje tako nešto, trebalo bi da ih zadrži za sebe, možda će na taj način uspeti da zadrži i neku devojku. To joj iskreno želim, kako bismo Anita i ja mogli da imamo mir.

Autor: N. B.