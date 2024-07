Od najvećeg debila postaneš zvezda! Kaća Grujić žestoko udarila na Desingericu: Odvratno je to što radi, kao i njegova publika!

Nastupi repera Dragomira Despića Desingerice sve su skandalozniji, a zbog poslednjeg u nizu u Crnoj Gori, gde je pljuvao publiku u usta i rendao im kačkavalj na glavu, oglasilo se i tamošnje Ministarstvo kulture. Folk zvezdi Kaći Grujić negovi nastupi takođe nisu normalni.

Ona je bez problema javno zauzela svoj stav, te istakla da joj je to što radi Desingerica - odvratno.

- Šta ja da vam kažem o Desingeričinom performansu sa pitom? Koliko god da nam je to odvratno, meni je odvratnija ta publika koja to hoće i trpi. Ne mogu sad da pričam i o tom pljuvanju, to roditelji treba da se zapitaju kako su vaspitali svoju decu i gde ih puštaju da idu i šta da rade. Zamisli kako je to vaspitano kad voli da ga neko pljuje u usta. Čovek je shvatio da od najvećeg debila možeš da postaneš zvezda!

Pevača je iskritikovala roditelje mladih čija deca posećuju Despićeve nastupe.

- Da li bi ti išao da ti on pljune u usta? Meni to nije normalno! Mama i tata treba da brinu o svojoj deci i da se zapitaju kako su ih vaspitlai. Meni publika traži samo pesme i gađaju me ružama. Nešto su mi i noge isečene od ruža, prelep je osećaj da nekog navedeš da uživa u tvom nastupu, da mu izazoveš osmeh, neku lepu reakciju. To je lepo - zaključila je pevačica.

Autor: D. Tanasijević