Maja urnisala Cara: Dok njega ljudi giftaju na TikToku, ja kupujem stanove

Već nekoliko dana traje medijsko prepucavanje nekadašnjih partnera Maje Marinković i Filipa Cara, koji jedno drugo optužuju za iniciranje njihovog kontakta, a sada je superfinalistkinja "Elite" u emisiji "Ekskluzivno" otkrila nove detalje njihovog turbulentnog odnosa.

Za Maju je sve ovo očekivano.

- Nastavlja se tradicija. On je neko ko mene bespotrebno proziva, ja dečka ne komentarišem kao ni njegovu izabranicu. Poželela sam im svu sreću kada su dobili bebu, međutim, očigledno im fali medijska pažnja i reklama preko mene, tako da se zaista neću pecati na te stvari, to je moja prošlost - počela je Maja, a potom nastavila:

- Kada sam izašla iz rijalitija imala sam bezbroj propuštenih poziva sa nepoznatog broja. Takođe, i nestajućih poruka sa njegovog profila. Spominjao je tu trudnoću, samo sam imala potrebu da odgovorim na to, da to iz mojih usta nije izašlo jer nisam monstrum da se bavim tim stvarima. To je sve.

Smatra da je od njega daleko uspešnija, te da Car ima problem sa sujetom.

- Uvek smo bili povezani i verujem da ne može da se pomiri sa činjenicom da je to prošlost, tu će i ostati. Iz kompleksa i sujete ima potrebu da se dokazuje. On mene sada pljuje na TikToku, ja pozivam ljude da ga giftuju. Za to vreme ja kupujem stanove i bavim se svojim životom. O bivšima sve najlepše, ipak ću ostati dama i neću se baviti praznim pričama - zaključila je Maja za emisiju "Ekskluzivno".

Autor: D. Tanasijević