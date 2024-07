Najveći Indirin hit trebalo je da zvuči skroz drugačije: Rale umešao prste u sve, Marinin tekst završio kod Samardžića!

Da kojim slučajem Goran Ratković Rale nije umešao svoje prste, Indira Radić bi 2003. godine snimila pesmu "Moj živote dal si živ" sa potpuno drugačijim stihovima.

Umesto dobro poznatih rečenica koje je tada otpevala, Marina Tucaković prvobitno je napisala stihove: "Ja sam bila poslednja što ti je krišom u sobu svratila, one noći kad sam te na minus deset za Beograd pratila. Ja sam bila poslednja što ti je tada srušila muški san, mogu valjda prva bar da ti se javim i sina čestitam".

Kad je Ratković, koji je kompozitor te pesme, video šta je Marina napisala, rekao joj je da te stihove promeni.

- Dobri su stihovi, ali meni se to ne uklapa uz ovu pesmu - rekao je on tad Marini.

Onda je čekao više od mesec dana da Tucakovićeva napiše novi tekst i to je, kako priča izvor Kurira, uradila u poslednjem trenutku.

Navodno, Indira i Ratković su bili završili ceo album "Zmaj" i čekali su još samo da stignu stihovi za poslednju pesmu, ali Marina nikako nije imala inspiraciju. Na kraju je Rale pozvao Tucakovićevu i rekao joj da do ponoći mora da završi album i da sutradan šalje master "Grand produkciji", a ona mu je na to izdiktirala tekst. Tako je nastao mega-hit koji je otpevala Indira i to u poslednjem trenutku.

Ipak, Marina nije odustala od teksta koji je prvobitno napisala. Godinu dana kasnije, dakle 2004. godine na kompoziciju Zorana Kikija Lesendrića napisala je nove strofe, dok je refren ostao isti. U pitanju je pesm "Udala se moja crna draga" koju je snimio Željko Samardžić. I ta numera takođe je postala veliki hit i sluša se i danas.

Autor: pink.rs