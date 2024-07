Da li je realno kako ova žena izgleda u petoj deceniji? Pevačica se skinula u kupaći, fotke s plaže usijale mreže

Ispod slike Vesne Đogani komplimenti se nižu kao ludi!

Vesna Đogani (46) uprkos tome što gazi petu deceniju i dalje nosi titulu jedne od najzgodnijih naših pevačica.

Vesna je sada ponovo potvrdila zbog čega je dobila taj epitet kada je na svom Instagram nalogu obajvila fotografiju sa plaže.

Ona je pozirala u roze bikiniju,a u prvi plan došao je njen dekolte, ravan stomak kao i zategnute noge.

"Primer kako žena treba da izgleda", "Prezgodna si", "E ovako izgleda prirodno i lepo", neki su samo od komentari.

Vesna je ranije govorila kako ona i njen suprug Đole Đogani održavaju petnaestogodišnji brak.

- Ako sam mu verovala pre petnaest godina ne znači da je to zauvek. Bitno mi je da kada ga vidim znam koliko je sati, da li mi tu nešto vrda ili ne, isto tako i on za mene. Mi ne gledamo jedno drugom u telefone, to za nas ne postoji već svako ima slobodu da izađe gde želi, meni je to sve normalno. Zaista imam poverenje u njega. Što se izgleda tiče trudim se da mu priskočim pošto je on stvarno top, top, top- istakla je tada Vesna.

Autor: Andrea Nikolić