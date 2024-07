Poznata tiktokerka i influenserka Mila Nađ od septembra 2023. godine, kada je podnela papire za sporazumni razvod braka, kako je i delila na društvenim mrežama, živi zajedno sa svojim budućim bivšim suprugom. Kako je Mila delila, procesu za razvod braka se ne vidi kraj, te se neretko žali na sve što proživljava i prolazi od tada.

Mila Nađ, tridesetdvogodišnja influenserka iz Novog Sada, majka je četvoro dece od osam, šest, pet i tri godine koja je svoj problem o razvodu braka podelila sa javnošću. Već dve godine pokušava da se razvede od muža, sa kojim i dalje živi, jer je, kako tvrdi, stan kupila od svojih para, a on ne želi da se iseli, već da joj ga oduzme. Ona je ovog jutra bila gošćka kod voditeljke Jovane Jeremić u "Novom Jutru", gde je govorila o problemu i paklu kroz koji prolazi od tada.

- On i njegova majka tvrde da imaju pravo na zajedničku imovinu, a da ja nemam nikakva prava. Da, još uvek smo u braku, zvanično. Mi imamo dva postupka, jedan je za razvod braka, jedan je za dokazivanja prava imovine i ko je vlasnik, u pitanju je stan u Novom Sadu. Ja sam kupila taj stan, iz moje zasebne imovine na njegovo ime i tu je nastao problem...To je kupljeno iz moje zasebne imovine i ja imam pravo dokazivanja da je taj kompletan novac moj i zaštićen, jer je iz nasledstva. Ja potražujem kompletnu imovinu, dok imamo suprotnu stranu koja prilikom razvoda neće da mi da ni tu polovinu koju sam stekla u braku. Žene imaju pravo i na glupost i na grešku, ali imaju pravo i da se osveste i da poprave to stanje. Nas koči momenat kada on koristi priliku da se ne pojavljuje i samim tim prolongira taj proces. Mi imamo prijavljeno nasilje u septembru kada sam i potegla razvod. Ja sam završila na ulici, usred noći, bez mobilnog telefona, oduzet mi je, ali me je policija vratila u imovinu. On je dobio privremenu meru odstranjivanja iz stana koja je trajala mesec dana - rekla je Mila.

- Kako izgledaju te svađe - pitala je voditeljka.

- Izgledaju jezivo. On tvrdi da ja sve ovo radim zbog neke imaginarne ljubavi, da sam se zaljubila, da ja želim da idem s drugim čovekom i da ja uništavam porodicu. Porodica je odavno mrtva kada mama i tata funkcionišu, ja sam protiv toga da ljudi ostaju u braku samo zarad dece. Ja sam krenula da umirem u tom odnosu, ja sam se razbolela, povredila, imam dva dobroćudna tumora na hipofizi, 134 kile, to je sve odnos mene prema meni sa svojim izborima. Ja sam kriva, ne krivim nikoga drugog. Sve što sam radila, radila sam iz ljubavi, iz truda za neki deo porodice, koji nije bio uzvraćen. Taj odnos je bio oštećen od samog početka, ali meni u mom detinjstvu tata nije postavio granice kako muško treba da me tretira. Sama sam kriva, ali imam pravo dokazivanja i vraćanja i dovođenja moje porodice u normalu. Moja deca i ja svakodnevno trpimo psihičko maltretiranje...Žena je da sedi kod kuće, njegovo je da se momči, da izlazi, da pije da lumpuje. Mi smo to imali. Sedam godina ja skupljam hrabrosti da izađem iz ovoga, idem, dođem, vratim se, nemam gde da odem, ja nemam porodicu, moji roditelji su preminuli. On ima zaleđinu, on je u ovo uvukao majku da je drži za suknju i da mu drži stranu. Ona se bori za svoje dete, vatreno, ali se borim i ja za moje! Moja deca pate u ovome, moj sin ispašta, školarac je, dete ne može da uči u tim uslovima. Mi imamo baku koja se uselila u dečiju sobu i uništila je, moje dete nema više svoju sobu i sto gde da uči. Moj advokat i ja smo nudili sporazumno, nudili smo i bez alimentacije, samo da sse razvedem, sve je odbijeno. Čak su i neki ljudi iz instituciji rekli da se on ne bori za decu, nego se bori za imovinu. On je frajer našao useljivu, svaka čast! Moj tata je govorio da čoveka upoznaš kada pojedeš kilo soli, ja tvrdim da čoveka upoznaš tek kada se razvodiš. Ja ovu osobu s kojom es razvodim ne poznajem, to je osoba koja mene ismeva i zbog mojih bolesti, zbog moje situacije. Žene iz centra za socijalni rad su bile u stanu, videle su, dale su mi podršku, uvidele su da je to nasilje, ali one žene ne mogu dalje da reaguju sem da daju svoje mišljenje sudiji za razvod braka - rekla je Mila.

- Šta je bio okidač da se razvedete - pitala je Jovana.

- Ja, videla sam da ću da umrem. Probudila sam se jedno jutro sa 134 kilograma u krevetu, sa povređenom nogom, nisam mogla da hoda, sa sveže dijagnostikovanim tumorom, shvatila sam da to vodi u smrt. Videla sam da nisam srećna...Ja počinjem brak da smatram kao da mene muškarac poseduje, ja ne mogu da se razvedem svojom voljom, ne mogu da uzmem decu svojom voljom, ne mogu da živim normalno bez njegove dobre volje - odgovorila je ona.

- Zašto se toliko odugovlači, on se ne pojavljuje, ali šta sudija kaže

- Mi do sudije za imovinu faktički još nismo ni došli. Razvod - centar za socijalni rad nije oko osam ili deset meseci poslao mišljenje kome da idu deca i oni su odlagali sedam puta. Sada sam zvanično dobila da sam razvedena, ali ne može da bude pravosnažno jer će on da se žali jer su meni pripala deca i dobila sam alimentaciju. Doći će u jednom momentu, ali je meni bitno da bude sloboda...Nas sedmoro je u tom stanu, moja deca, on, majka i ja, majka koja nikada nije živela sa nama. Oni ne vode računa o higijeni, ja sam objavljivala snimke na tiktoku, jer se zdravlje moje dece se direktno ugrožava sa nemarom drugih ljudi...Samo bih da dodam, on dobija poziv za imovinu da je tužen, majka je podigla to, on tvrdi da nije obavešten - rekla je Mila, a onda je otkrila zašto ne može da se iseli iz stana:

- Ja gubim pravo državnine, nemam pravo da se vratim u stan. On je vlasnik pravno, na njega se vodi, ali je dokazivo, lako je dokazivo to. Apsolutno ću izdržati, ali neću ćutati. Meni moje svako javno izlaganje meni kod kuće ostavlja jezivu posledicu, jezive svađe, napadaju verbalno oboje, jako je jezivo. Deca vole svog oca, ja ne idem protiv toga niti ću ikada ići bez obzira na njegov profil. Ja deci pričam da je on za njih najbolji tata, ali mama, tata i baka se ne slažu - dodala je ona.

U video-prilogu u nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Nikola Žugić