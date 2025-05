Tvoj muž spava sa mojom ćerkom tinejdžerkom: Čuvenu manekenku treći suprug varao sa UPOLA mlađom devojkom, sve saznala na BIZARAN NAČIN

Čuvena manekenka i glumica Kristi Brinkli važila je za jednu od najlepših žena u Americi, a njeno životno iskustvo bilo je toliko turbulentno da ju je zvezda sada pretočila u knjigu.

U svojoj biografiji Kristi je do detalja opisala preljubu svog supruga uključujući i način na koji je to saznala kao i kako je to neverstvo prebolela.

Naime, Kristi sada ima 71. godinu i ima troje dece koje je dobila iz tri različita braka, a mnogi sa svetske scene redovno ističu da izgleda upola mlađe. Njen prvi brak bio je sa čuvenim muzičarem Bilijem Džoelom sa kojim je dobila ćerku Aleksu Rej. Drugi put na ludi kamen stala je sa agentom za nekretnine Ričardom Taubmanom sa kojim je dobila sina Džeka, a treći put sa arhitektom Piterom Kukom sa kojim je dobila još jednu ćerku Sejlor. Njen brak sa Piterom, od kog se razvela 2008. godine, opisala je kao najbolniji.

- To je to moja najbolnija veza - kazala je Kristi svojevremeno o svom braku sa Piterom pa dodala:

- Bilo je to 2006. godine, dok sam držala govor na svečanoj dodeli diploma u srednjoj školi u Hemptonsu. Prišao mi je čovek kojeg nikada pre nisam videla. "Oprostite", rekao mi je tiho: "Moram vam reći da vaš arogantni muž ima aferu s mojom ćerkom tinejdžerkom", dodao je. Bila sam toliko zapanjena da sam se ukočila. Pogledala sam u publiku gde je Piter sedeo. Čim sam ga ugledala, njegov pogled već je bio uprt u moje lice. Počeo je da odmahuje glavom govoreći: "Ne" - kazala je Kristi i dodala da joj se tog momenta srušio ceo svet jer je shvatila da je "sredovečna žena koju muž vara sa duplo mlađom".

Nakon što je saznala za suprugovu aferu razgovarala je sa svojim prijteljica, a zatim "pročešljala" mu je kompjuter na kom je, nažalost, pronašla niz dokaza koje potvrđuju njegovu prevaru.

- Gomila kompromitujućih fotografija i pornografskih izveštaja ispunila je ekran poput vatrometa, a pre nego što sam se snašla, moj štampač izbacivao je fotografiju za fotografijom. Slike devojaka u pozama za odrasle počele su da se gomilaju na podu brže od smeća ispred restorana brze hrane – našalila se i dodala da se, nakon šest godina po sudovima, konačno razvela od njega.

- Stalno sam govorila da ne razumem čemu služi predbračni ugovor? Bilo je iscrpljujuće i strašno, jer sam uvek živela u strahu da će mi oduzeti decu, to je bila stalna pretnja s kojom sam morala da živim. Dobila sam predbračni ugovor, pa nisam morala da prolazim kroz sve ovo, ali ipak jesam. Bilo je neverovatno i teško je o tome pričati. Godinama nisam nikome ništa govorila, ali jednog dana, kada sam izašla iz sudnice, rekla sam sebi: "Vreme je da svima objasnim kako izgleda veza s narcisom". Onda su mi žene poručile: "Nisi sama, i mi prolazimo kroz isto" - kazala je pa dodala:

- Mnogo puta sam se pitala hoću li preživeti sve, ali jednom sam zastala, pogledala u sebe i prebrojala svoje blagoslove, što je bila duga lista koja je uvek počinjala sa Aleksom Rej, Džekom i Sejlor – rekla je Kristi koja je svoju životnu priču pretočila u memoarima "Uptown Girl", što je ujedno i naziv velikog hita Bilija Džoela iz 1983. godine.

