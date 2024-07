Kriju ih kao zmija noge: Javnost nikada nije saznala ko su očevi dece ovih poznatih dama, evo o kome je reč

Neke naše poznate dame su se ostvarile kao majke, ali o partnerima nikada nisu rekle ni reč.

One uživaju u ulozi majke, ali su svoju intimu ljubomorno sačuvale za sebe. Na ovoj listi je i jedan poznati muškarac, ali otom-potom.

Milica Milša

Milica Milša retko govori o svom privatnom životu, ali je poznato da ima sina Antonija Isakovića, kojeg je rodila na četvrtoj godini studija, kada je ostala samohrana majka.

- Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili “prostirka” na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca - rekla je Milica 2017. godine u intervjuu za “Story”.

Seka Sablić

Legendarna glumica Jelisaveta Seka Sablić o svom porodičnom, a pre svega emotivnom životu, nikada nije govorila.

Seka ima sina Stefana, kojeg je rodila kada je imala 34 godine, ali identitet njegovog oca nikada nije otkrila. Stefan i njegova supruga podarili su Seki Sablić dvoje unuka, Leona i Dinu, a ona ne krije da joj je “uloga” bake najdraža od svih koje je ostvarila.

Marija Šerifović

Marija Šerifović dobila je bebu, a trudnoću je iznela surogat majka. Dete se rodilo na klinici u Los Anđelesu. Pop zvezda gostovala je u “Amidži šou” kod Ognjena Amidžića, gde je usled unakrsnih pitanja pristala da kaže ponešto o muškarcu na kojeg će verovatno Mario sutra ličiti.

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smem da govorim, zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, Evropejac - rekla je tada Marija.

Ljiljana Jakšić Salveta

Glumica Ljiljana Jakšić Salveta je gostujući ranije u emisiji “Magazin in” otkrila da je otac njene ćerka odmah nakon što je saznao za trudnoću otišao i više se nije pojavio, pa tako nije nikad ni video svoju devojčicu.

- Partner je odustao onog trenutka kada je shvatio da se to ostvarilo, odnosno da se dešava. Od tada je svako pošao svojim putem. Na roditeljstvo ne treba nikoga prisiljavati, ne optužujem ga, ali ga ne razumem - rekla je tada Salveta i dodala da joj njegov odlazak nije predstavio nikakav problem jer je ipak njoj ostalo jedno prelepo biće koje je u potpunosti ispunjuje.

Andrija Kuzmanović

Popularni glumac Andrija Kuzmanović je prošlog leta dobio dete sa bliskom drugaricom, ali njen indetitet nikada nije otkriven. Andriju smo nedavno pitali da li sebe smatra uspešnim roditeljem.

- Verujem da ću biti sve uspešniji, moja situacija je takva da ne živim sa svojim sinom, ali se trudim koliko mogu. Siguran sam da ćemo iz godine u godinu, kako on bude sve stariji, biti sve bliži - iskren je bio Kuzmanović.

