Desingerica se povlači: Doneo bitnu odluku, ovo su detalji!

Reper Dragomir Despić Desingerica trenutno nastupa širom regiona i puni noćne klubove. U nekoliko navrata, on je istakao kako daje sto odsto sebe, a takav tempo sa sobom nosi i određene rizike, ali i posledice. Naime, reper je otkrio da će za nešto više od mesec dana morati na jednu operaciju, zbog koje će otići i na kraću pauzu.

- U septembru moram na operaciju krajnika. Stalno se razboljevam, ne mogu da čekam više. Neće me biti mesec dana - rekao je za 24sedam Desingerica, kog izgleda i ne brine mnogo što će zahvat biti obavljen u jeku sezone.

- Boli me uvo, ja sam bukiran do kraja godine. Naročito u inostranstvu. U Cirihu me bukvalno jure. Već dve godine traje priča kako ću da propadnem, ali ništa - naglašava kontroverzni muzičar.

S obzirom na to da i oni koji ga delom podržavaju ističu da je „uhvatio momenat koji neće trajati večno", pitali smo ga da li smatra da na estradi ima više prijatelja ili neprijatelja.

- Rekao bih da imam najviše lažnih prijatelja. Lepe se za mene, a u stvari mole Boga da propadnem - tvrdi on, pa dodaje kratko na konstataciju da hoće da ga zabrane u Crnoj Gori:

- Hoće, ali neće - nasmejao se Despić, koji kaže i da je oduvek imao iste nastupe, sipao je pivo ljudima u usta i slično, ali da se to tek sada provlači po medijima; nikakve novine u stvari nije uveo.

Podsetimo, oko Dragomira Despića nedavno se podigla ogromna prašina zbog još jednog u nizu šok nastupa, posle kog su se oglasili i iz Ministarstva za kulturu i medije Crne Gore, te izrazili zabrinutost.

Autor: Andrea Nikolić