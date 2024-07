Bez dlake na jeziku!

Poznata pevačica Elma Sinanović gostovala je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom govorila o očuvanju privatnosti kada je život poznatih u pitanju, o tome da li ima rajder listu, ali i o mnogim drugim stvarima.

- Svoju privatnost svako treba da zadrži za sebe. Najteže je nama pevačima da budemo pristojni i normalni i da takvi prođemo. Ne treba kalkulisati i treba se truditi da budete pristojni - rekla je Elma i dodala:

- Mnogo bih više zarađivala i imala veću cenu kad bih samo malo poludela. Otkad znam za sebe ja sam takva kakva jesam. Moja priroda je takva i karakter mi je takav, ponašam se onako kako mislim da treba. Nisam se susretala sa takvim stvarima, videla sam da mi ide pevanje i krenula finim stopama, kod mene je sve išlo i lepo i lako. Ima mnogo platformi i okej je da svi imaju pristup, ali ne treba preterivati, mislim da moramo svi da imamo neku kolektivnu odgovornost. Hteli ili ne da priznamo moramo da budemo svesni toga da mora neka granica da postoji. Ja svaki put pričam o mojoj porodici i mojoj ćerki, bitno je da postavimo vrednosni sistem da bude onako kako treba. Ja uvek razmišljam šta će da kaže moja ćerka, vidim neke sulude naslove, vidim da me povezuju s nekim muškarcima. Svi znaju ko sam, to ne može da me pogodi, ja sam stara garda i daj Bože da nas ima još. Ta ljudska zloba i glupost to što tinja u ljudima... Povredi me i stamota me je njihove sramote... Ja promovišem porodične vrednosti, ja ne pijem alkohol, niti koristim drogu... - poručila je Sinanovićeva pred premijernim kamerama i dodala:

- Nemam rajder listu, ja dođem, pojavim se i otpevam. Nemam taj kompleks... Uvek bude lepa energija, svaki put kad pevam bude kao prvi put. Svako voli da zaradi, ja volm pare i želim da zarađujem. Ja želim da radim i držim se toga... Nisam gladna po tom pitanju. Vrediš onoliko koliko hitova imaš i koliko traješ... Na kraju krajeva vrediš koliko te grlo služi, koliko dobro zvučiš... Svi mi budemo u nekom momentu u nekom hajpu i onda to prestane i dođu neki drugi... Ja sam na estradi 30 godina, svi se malo menjaju, ali mi neki ostajemo isti - rekla je pevačica i dodala:

- Ja sam već otpevala nove pesme u studiju. Tipujem već na neke pesme, volim kad radim nešto novo, a ne staro.

Autor: Milica Krasić