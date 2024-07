PRIJA PEVA U ARENI ZA 20.000 LJUDI, KARTE I DO 150 EVRA! Pre nje na istom mestu nastupale najveće SVETSKE MUZIČKE ZVEZDE! Neverovatan uspeh naše pevačice

Aleksandra Prijović nastavlja da ruši rekorde svojom turnejom "Od istoka do zapada", pa je tako nakon zakazanih koncerata na stadionima u Vrnjačkoj Banji, Ohridu i Doboju, velikim dvoranama u Cirihu, Frankfurtu, Minhenu i Beču, odlučila da pokori i Keln!

Ipak, ono što Lankses arenu u Kelnu, u kojoj će prema planu nastupiti u oktobru, izdvaja od ostalih prostora u kojima je dosad pevala je podatak da je to najveći koncertni prostor u tom nemačkom gradu i da može da primi skoro 20.000 ljudi.

U ovoj areni svoje koncerte svojevremeno su imale su najveće svetske zvezde, među kojima i Vitni Hjuston, Prins, Tina Tarner, Elton Džon, Šer, Maraja Keri, Britni Spirs, Rijana, Džastin Biber, Madona, Bijonse, Keti Peri, Riki Martin, Selin Dion, Robi Vilijams, Tejlor Svift i mnogi drugi. Neposredno pre Aleksandre, na ovom mestu će pevati i Džastin Timberlejk i Dženet Džekson.

Cena ulaznica za ovaj koncert biće od 80 pa do 150 evra za ložu, koliko su koštale karte i za neke od pomenutih muzičkih zvezda.Informacija da će Prija imati koncert u ovoj areni izazvala je haos na društvenim mrežama:

- Ali što Prijonse peva u areni u kojoj su pevale najveće svetske zvezde u okviru svojih ogromnih turneja. Ustati pa reći: "Bravo, snajka!" Aleksandra Prijović zakazala Lankses arenu, u kojoj je pevala i Tejlor Svift! Inače, njen kapacitet je 18.500 mesta! Majka majkuje! Auu, Prija objasnila neke stvari! Prijovićka gazi pa ne staje! - samo su neki od komentara na Iksu.

Podsetimo, početkom juna Prija je održala 40. koncert na ovoj turneji.

- Ovo je najbolji osećaj na svetu, kada radite ono u čemu uživate i ljudi to vole. Hvala vam što pevate sa mnom i činite me najsrećnijom osobom na svetu. Zauvek ću pamtiti ovu turneju i velika je stvar za mene što je ovo moj 40. koncert u regionu - rekla je Aleksandra nedavno u Zadru. Inače, od decembra prošle godine do sada Prijovićka je održala ukupno 17 rasprodatih koncerata širom Hrvatske - pet u Zagrebu i Osijeku, tri u Rijeci, Varaždinu i Zadru.

Autor: Milica Krasić