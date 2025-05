Bukti rat: Marko demolirao Sofiju i podsetio je da je pozdravljala Atmira dok je bila s Terzom, ona lažima pokušala da se opere! (VIDEO)

Pokopao je činjenicama!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Sanja Grujić brani Marku Stefanoviću da priča sa Milovanom Minićem. Voditelj Milan Milošević je dao reč Milovanu kako bi prokomentarisao klip.

- Ne znam zbog čega mu brani priču sa mnom, a ona pravi debila i od mene i od njega. Marko i ja smo imali svađu, oboje smo rekli šta smo imali - rekao je Milovan.

- Meni on smeta jer ja mogu da osetim kakav je ko čovek, a Milovana ne mogu očima da vidim. U utorak je bilo navođenje kada sam ja njega navela i on je ničim izazvan krenuo da ponavlja Mimine reči o mojoj prošlosti. Meni je posle toga bilo sumanuto da se on obraća Marku - rekla je Sanja.

- Nema potrebe da mi ona nešto priča kada ja uopšte ne pričam s ljudima koji Sanju vređaju. Terza nas poštuje i mi smo to ispeglali - rekao je Marko.

- Mi Terzu poznajemo već dve godine i on nikada nije rekao ništa ružno za nas. Uvek je bio tu za nas i čak je gledao hiljadu puta da nas pomiri. Mi možemo da se posvađamo, ali njemu mogu da oprostim sve - rekla je Sanja.

- Sanja zamera što sam progovorio sa Milovanom jednu rečenicu i to je to. Ona meni zamera sitnice, ja sam joj rekao da onda nikada u životu ona nije trebala da se čuje sa Mimas jer je iznela neke stvari o njoj u Zadruzi 5. Ja sam Milovanom nemam odnos nikakav jer se on druži sa ljudima koje ja ne volim - rekao je Marko.

- Marko je rekao Terzi da ne može biti dobar brat, sin ni dečko - rekao je Milan.

- Jeste, ali on je ispao glup. Imao je emocije i zaljubio se u tebe koja nisi imala emociju prema njemu - rekao je Marko.

- Kad ja nisam imala emocije prema njemu? - upitala je Sofija.

- Kad si pozdravljala drugog dečka. Ona za mene nema ni srce ni dušu, hladna osoba totalno - rekao je Marko.

- Ja nikome ne pravim spletke, što meni ne bi oni verovali? Ja iako se posvađam, izvinim se i rešimo - rekao je Terza.

- Ja sam njega odmah osudio, ali isto tako stojim pri stavu za Sofiju. Ona je sa predumišljajem ušla u ovu vezu i kriva je - rekao je Marko.

- Ako neko tuče momka, je l' si kriv ti što si gledao ili taj što ga je tukao? - upitala je Sofija.

- To ne možeš da porediš - rekao je Marko.

- Terza nije ovde poenta, poenta je da nemaju stav i karakter. Marko je pokazao na primeru da nema stav, oni samo tako glumataju. Od kad se Sanja ovde izvinjava ljudima? - upitala je Jelena.

-

Autor: N.Panić